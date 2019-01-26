日韓外交衝突不斷升級　日將取消「出雲號」靠岸釜山計劃

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)我們上個（12）月底密集報導，有關南韓海軍船隻疑似以射控系統雷達鎖定日本飛機，準備對其開火，導致兩國外交危機的問題，引起衆多讀者關注。現在，日本政府計劃，取消派遣出雲級直升機護衛艦，前往南韓釜山港參與活動。

日本《產經新聞》引述消息人士説法，表示日本防衛省考慮，取消派遣出雲級直升機護衛艦，停靠南韓釜山港，參與東協國防部長會議相關活動。

根據報導，消息人士強調，日韓國防合作固然重要，但現在日韓兩國民意都過於激動，因此必須要有「冷卻時間」，較為妥當，但目前預計出雲級直升機護衛艦，還是會如原定計劃，和東協相關國家海軍，舉行不靠岸的海上共同訓練。

《產經新聞》介紹，日本執政黨自民黨内，有人認為應該要暫停與南韓的國防合作。

另外，南韓方面最近的反應，則更加強硬。

南韓《東亞日報》報導，南韓執政黨「共同民主黨」議員宋永吉（송영길），於當地時間24日，在臉書上表示，日本理論上應該要將偵測到的雷達資訊，指定為軍事機密，再透過日韓軍事秘密保護協定（GSOMIA），與南韓方共享，但日本並沒有這樣做，因此他質疑，GSOMIA恐怕已虛有其名。

根據報導，宋永吉提到，去（2018）年兩韓領袖舉行了3次高峰會，讓朝鮮半島局勢，出現重大變化，因此呼籲南韓國防部長及外交國安單位，下令廢除GSOMIA。

《東亞日報》介紹，根據GSOMIA，日本和南韓可在不透過美國的情況下，共享2級以下的機密，為兩國在2016年所簽訂，以因應北韓核武威脅，也是日韓在第二次世界大戰結束後，第一次簽署的軍事協定。

根據《東亞日報》，GSOMIA每年8月，會透過日韓雙方討論，決定是否延長。若某一方希望廢除協定，則必須要在90天前通知另一方。

距離今年8月，尚剩7個月，但《東亞日報》報導，南韓國防部強調，依照目前情況，尚不足構成廢除GSOMIA的理由。