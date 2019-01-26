一帶一路再度遭打臉！馬來西亞宣佈取消東岸鐵路計劃

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)媒體報導，馬來西亞經濟部長宣佈，正式取消一帶一路計劃之一的東岸鐵路建設。

《路透社》報導，馬來西亞經濟部長阿兹敏阿里（Mohamed Azmin Ali），向媒體表示，該國内閣認為，東岸鐵路計劃費用過高，馬來西亞財政恐難以應付，因此決定取消建設計劃，並正在思考如何支付中國違約金。

根據報導，馬來西亞東岸鐵路建設費用，約為200億美元，而中國貸款的利息總額，則高達1億2000萬美元，相當驚人。

一帶一路最近受到的批評愈來愈多，讓中國的態度開始轉趨保守。

《紐約時報》22日報導，在世界經濟論壇上，中國國家副主席王岐山，竟然沒有親自出席討論一帶一路的場次，反而派出與中國政府有關係的商會代表，以及國有企業主席發表謹慎演説。

根據報導，在演説上，中國國有企業主席甚至就一帶一路數據不充分一事，表達歉意，但他仍強調中國知道開發中國家需要什麽，因此雙邊必定能達到更好的合作。

《紐約時報》引述中國商務部資訊，指出一帶一路新簽署計劃，在2018年，比前一年同期下降了20.4%，並指出中國現在經濟成長腳步放緩，因此必須重新考慮其海外支出，以及外界對一帶一路的觀感。

然而，報導有鑒於中國在世界經濟論壇上，表示明（2020）年秋天將邀請各國企業家，參與一帶一路商業機會活動，因此一帶一路短期之内，應該不會淡出舞台。