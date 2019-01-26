印度知名OTM旅展　台灣館力奪最佳設計獎

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）交通部觀光局近日偕同國內飯店、旅行社、航空公司，及表演團體，前往印度參加深具領導地位的「OTM旅展」，以台灣天燈、鐵四帝創新廟會融合寶萊塢歌舞、旅居台灣16年的印度廚師推廣台灣美食等特色，勇奪最佳展館設計獎。

交通部觀光局在OTM旅展，租用廣達110平方公尺面積布置為台灣館，館內高聳的台北101上空高掛象徵平安祈福天燈，並以巨幅日月潭照片，吸引喜愛「夜生活」與「海外豪華婚禮」的印度旅客來台辦理獎勵旅遊、購物、舉辦海外婚禮。

交通部觀光局主任林信任(Dr. Trust H. J. Lin) 表示，印度為新南向政策重要市場，鎖定2%高端客群開發市場，參加OTM旅展多年，希望為台灣業者提供開發印度市場的重要平台，同時為擴大行銷效益，也於新德里針對業者辦理旅遊交易會。



今年展館的創新布置，「鐵四帝文化藝術創意團隊」的表演、旅台印度廚師的美食示範都是接地氣的安排。近年來的推廣已略見成效，2016年印度百大富豪之一的K.K.Modi來台慶祝75歲生日，3天慶生活動為台灣旅宿業帶進上千萬元收入；2017年印度Tata鋼鐵公司、2018年水泥大廠ACC及金融業、2019印度現代Hyundai汽車集團來台舉辦獎勵旅遊，團員消費能力驚人。交通部觀光局要與業者努力，力拼2020印度來台旅客二位數成長。



印度人口超過13億人且為全球第7大經濟體，高端客群消費驚人，已列為新南向政策之重要市場，交通部觀光局業在去（2018）年10月底在孟買設立聯絡處，加強與當地業者聯繫。

OTM旅展超過50個國家、1,000家參展單位，是當地規模最大專業旅遊展。因此，在增設聯絡處後的第1次參展OTM旅展，採用印度人來台喜愛的日月潭占滿台灣館版面，台北101、夜景，大膽且搶眼的深色調搭配燈光效果，營造都會夜景，符合印度旅客喜愛夜間娛樂活動及購物特色，展攤上方懸掛實體天燈，送上台灣人民友善好客的祝福，成為展場最亮焦點。



觀光局邀請旅台16年的印度籍廚師迪立(Dileep Kumar)隨團推廣活動，分享在台生活、旅遊經驗，也在現場用台灣食材，讓印度旅客藉由美食深刻認識台灣。

另外，現場提供無蛋鳳梨酥等傳統點心，貼心考慮印度茹素人口高比例，讓印度民眾安心享用台灣美食。配合印度人喜愛熱舞的特性，在網路擁有超高點閱率的「鐵四帝文化藝術創意團隊」也隨團演出，用舞蹈傳遞台灣廟會文化，呈現獨門舞風「家將街舞(Jia-Jiang Street Dance)」。

台灣館也特別規劃近來廣受歡迎的體驗旅遊，民眾在美濃油紙傘老店「廣德興」師傅的指導下，親手體驗「油紙傘彩繪」。旅展現場也有多家台灣優質旅行社業者針對印度民眾喜好加強推廣，提供最新旅遊產品資訊，鼓勵更多印度民眾來台旅遊。



印度旅遊展得獎獎杯（圖/觀光局）



得獎獎狀（圖/觀光局）