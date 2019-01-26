海基會關懷新住民　盼成堅強的娘家

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）海基會感謝新住民為台灣的付出，盼他們將台灣當成故鄉，並希望海基會是他們堅強的娘家。

中央社報導，海基會董事長張小月近日出席陸配春節活動時表示，非常感謝所有陸配為台灣的付出與貢獻，希望大家都把台灣當做第二故鄉，海基會永遠是陸配們的娘家，最堅強的後盾。

海峽交流基金會舉辦「關懷陸配親子春節活動」，邀請過去曾實地關懷過的兩岸婚姻家庭，與平時熱心公益的陸配團體幹部，總共約40人出席活動，其中包括10餘位陸配子女。根據海基會新聞稿，張小月在致詞時作上述表示。

張小月說，這一年來，她去過澎湖、台中、高雄等地，跟很多陸配朋友見面。記得有一次一起圍爐，聽到許多陸配姊妹很感人的故事，為愛走天涯，嫁到台灣來，靠自己力量在台灣闖出一片天，為台灣做出各種不同的貢獻。

她表示，服務是海基會最重要的工作，海基會已經跟2萬4000多位陸配建立電話聯絡網，也有很多陸配加入line群組，海基會也透過這些電話、網路群組，隨時把政府相關政策及訊息告訴大家。

張小月強調，希望陸配來台灣後，都能把台灣當做第二故鄉、當做娘家。海基會也永遠是陸配們的娘家，最堅強的後盾。

蔡總統今天則在活動中關心陸配在台日常生活、子女教育情況, 也特地告訴陸配們，政府非常重視新住民的權益，這幾年已有許多法令修改放寬限制，希望陸配們在台灣都能有家的感覺。