吳新興：台灣自由民主 絕不能被中共控制

僑委會委員長吳新興今天說，從「一國兩制」在香港實施可見，中共是不能信賴的政權，台灣自由民主得來不易，絕不能被共產黨控制，希望僑界不分藍綠、新舊都支持中華民國。

中國國家主席習近平2日在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上，多次提及統一與「一國兩制」，將九二共識定調為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，且不承諾放棄對台動武。

吳新興上午主持在紐約華僑文教服務中心舉辦的僑務座談會，議題主要環繞習近平對台談話。

吳新興說，從鄧小平到習近平，北京對台政策大同小異，目標只有一個，就是消滅國父孫中山建立的中華民國以及青天白日滿地紅國旗，「然後中華民國變成台灣，台灣就變成跟香港一樣，一國兩制」。

他表示，台灣部分人士秉持1992年有「一中各表」的想法，但北京已拋棄這種能保持模糊的空間，表明世界上只有一個中國，就是中華人民共和國，並處心積慮消滅中華民國，台灣2300萬人無法接受如此立場。

吳新興向在場約100名僑民說：「這邊每個人，不分藍綠、傳統或新興僑社，我們都支持自己的國家，中華民國。我們都希望台灣自由民主，絕對不能被共產黨控制，這是我們最大驕傲，因為我們好不容易才得到今天自由民主的成就。」

「我們從來都不相信共產黨講的話。」吳新興會後受訪表示，中共背叛1951年與西藏簽署的17條入藏協議，也未履行香港50年不變的承諾，由此可見，中國共產黨是個不可信賴的政黨、政權。

吳新興說，政府最關心的是如何確保台灣2300萬人人權及自由民主制度，中國大陸應思考如何變成自由民主的國家，贏得國際社會尊敬、肯定和信賴。兩岸應互相尊重，不要動不動就提武力攻擊台灣，這種話不符合時代潮流。

有與會者問到，台灣不承認九二共識，最後若導致共軍犯台，美國總統川普政府又不可靠，台灣是否有辦法因應。

吳新興表示：「中國喊解放台灣已經喊70年了，也不是第一次喊要解放台灣，所以我覺得不用擔心，我們是有備而來的，我們也不怕。我們中華民國在台灣不是隨便讓人家欺負的，我們捍衛自由民主，該付出的代價我們會付出，但希望你們提供道義上的支持。」

會中另一議題是將僑務委員會發行的僑胞卡推向國際。僑胞卡發行原意是鼓勵僑胞回台觀光，提振台灣商機，2017年10月推出以來，已有5萬多人持卡，台灣有近2700家特約商店。

吳新興說，希望海外有更多特約商店提供優惠，讓持卡人與商家都受益，如有中國大陸新移民願意申請、持有中華民國僑胞卡，或是中國新移民開的店家想加入特約商店，僑委會都歡迎，因為僑胞卡印有中華民國國旗，持卡表示認同中華民國。

吳新興昨天抵達紐約，除參與今天舉行的僑務座談會暨僑務榮譽職證書頒發典禮，預定明天參加大紐約區僑界急難救助協會首屆年會，27日出席大紐約區台灣同鄉會50週年年會。（編輯：施燕飛）1080126