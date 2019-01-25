戀戀情人甜蜜時光 台北福華美饌打動您的心

西洋情人節將近，還在煩惱情人節的甜蜜安排嗎?台北福華館內各餐廳推出專屬餐飲搶攻商機，2月11日起至2月28日內「花園大道」浪漫美式自助餐、麗香苑推出浪漫餐點可供選擇，讓情人們留下兩人美好回憶。

花園大道 彩虹座 麗香苑 愛戀久久自助晚宴 最低NT$900+10%起

四樓的美式自助餐廳花園大道，陸海空食材多樣選擇！像是現烤美國帶骨羊腿及紅醬焗烤明蝦或由師傅現切的爐烤美國肋眼牛排和浸潤威士忌風格的美式燒烤豬肋排，主廚私房菜更供應多元的美式料理，以美國南方著名的肯瓊（Cajun）式料理風味的碳烤紐奧良鮭魚及紐奧良蟹肉餅外還有推出之後廣受好評的碳烤有機蔬菜、美式轟炸雞以及無負擔的各式主廚特製加州風格沙拉，搭配香濃甜美的夏威夷生魚拌飯（Poke），而甜點區主攻美式經典派、餅，每份都大大的，非常吸引甜點控。如〈黑櫻桃布丁派〉、〈胡桃派杏仁派〉、〈蘋果肉桂派〉、〈紅櫻桃派〉，以及〈檸檬派〉與〈黃檸檬樂斯〉等，雖不似法式甜點花俏繽紛，但就是澎湃且實吃。西元270年2月14日，為了紀念瓦倫丁訂為「聖瓦倫節」，也就是「情人節」。平日午、晚餐時段兩人同行打卡拍照上傳FB，即可享每人抵扣NT$270的優惠。2/14當天可享每人抵扣NT$270優惠，共度甜蜜時光。

以各國風尚料理廣受歡迎的麗香苑，情人節當日也獻上了晚餐沙拉吧，兩人同行，雙人浪漫價只要NT$999，希望讓情人濃情蜜意之餘，又能精打細算省荷包。除了西式大餐外，中餐廳各有推出甜蜜小點，江南春獻上鴛鴦雙點每份NT$129（小籠包、素餃）讓愛緊緊包起來；

蓬萊邨也可以吃出台式甜蜜的鴛鴦酥（台式咖哩、蘿蔔絲）珍珠坊的甜蜜巧點雙人套餐NT$1,888+10%。包括乳豬雙拼、番茄香茅蒸龍蝦、黑蒜蘑菇獅子頭、蔭鳳梨蒸鱈魚、百合蘆筍、金牌炒飯、小龍三品（黃金奶黃包、蟹黃蝦燒賣、香煎蘿蔔糕）等，讓您的西洋情人節多一番新滋味。

也可試試創意情人節調酒，七賢吧2/11-2/28提供兩款限定調酒「激情愛戀」(NT$520+10%)以及「魅惑情人」(NT$520+10%)。「激情愛戀」以充滿杜松子香氣的龐貝琴酒為底，調入百香果、蔓越莓及紅石榴、蘋果汁添加甜蜜香氣，除了品嚐得到琴酒酒香，還帶有清爽的水果風味；「魅惑情人」以帶有香草、丁香和肉桂香氣的軒尼詩VSOP為基底，加入糖、薑汁增添香氣，最後放入蘋果汁，入口充滿濃郁果香，微甜的口感適合情人節甜蜜時刻與情人共享。

愛戀甜蜜蜜 點心坊情人節限定 摩絲巧克力蛋糕

喜愛甜點的饕客們，由日籍甜點總監嘉手納慶一 精心推出「安格烈斯生巧克力醉心蛋糕」以巧克力蛋糕為主軸2層內餡，由下而上分別以巧克力布丁慕斯內餡包覆，佐干邑白蘭地和杏仁酒的蛋糕體再包裹58%瑞士黑巧克力，蛋糕外表鋪上70%深黑巧克力做層次堆疊，最後再以鮮草莓、覆盆子荔枝軟糖增加口感及心型巧克力點綴，一次嚐到三種層次巧克力的香氣，口感更帶有一絲絲海綿蛋糕的口感搭配，新鮮草莓入口，酸甜滋味幸福感瞬間爆開，細品中更能嚐出不同質地的巧克力，所帶出滑順香甜口感。「安格烈斯生巧克力醉心蛋糕」四吋NT$ 480，分享甜蜜滋味更添恩愛。

詳情請洽：02 2700 2323轉各餐廳