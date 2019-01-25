北市確診今年首例腸病毒併發重症 2歲童感染克沙奇A10型

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市於今（25）日確診今年首例腸病毒感染併發重症，個案為2歲幼童，經疾管署檢驗感染型別為克沙奇A10型，目前已康復出院。

該名2歲幼童於本月4日開始發燒、口腔潰瘍，就醫並住院治療，1月6日出現步態不穩、嗜睡、肌抽躍、心搏過速等症狀，轉至加護病房進一步觀察，所幸經治療後已康復出院。

依健保資料顯示，台北市近3週腸病毒門急診就診平均為1,115人次，仍處於腸病毒流行警訊期間，台北市政府衛生局疾病管制科歐佳齡科長提醒，腸病毒可經由飛沫、糞口、接觸到病人鼻涕等分泌物傳染，平時宜注意勤洗手，並以稀釋漂白水擦拭居家及玩具，避免家中成員交叉感染。教保育機構應每日以500ppm(100cc漂白水+10公升清水)稀釋漂白水消毒課桌椅、玩具、門把、遊樂設施、娃娃車、保健室、尿布檯及廁所，公共場所消毒重點應包含手扶梯、手推車、電梯按鈕、遊樂設施及哺乳室等。

北市衛生局呼籲，5歲以下幼兒為併發重症高危險群，接觸幼兒前應洗手、換上潔淨衣物，寒假期間生病孩童應避免出入公共場所，同時應留意腸病毒感染併發重症前兆（嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快），掌握黃金治療時間，務必儘速至腸病毒重症責任醫院。