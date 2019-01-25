中國鑑終極殺手　蔡總統：加速飛彈量產進度

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）蔡英文總統今（25）日視導中科院，指示中科院加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度，以有效因應中國對台的軍事威脅。

蔡總統今日視導中科院，到達後首先聽取「飛彈量產簡報」，以及視導「飛彈武器系統量產狀況」，頒發加菜金，慰勉全體同仁的辛勞。

自由時報報導，蔡總統致詞時談及，今年是中科院成立50週年，50年間我國所面對的國家安全情勢，已有大幅轉變，即使如此，中科院同仁堅持國防自主的初衷，勇於面對挑戰，建立如今中科院雄厚的研發能量。

蔡總統特別提及，近日赴東部部隊視導，在當地承擔防空重任的就是中科院研發的天弓三型飛彈，操作這款飛彈的官兵，對其物美價廉讚許有加。

更早之前，登艦視察海軍的水面作戰能力，看到讓外國人吃驚不已的雄風三型飛彈，這些都是中科院建立的台灣之光，是捍衛臺灣安全的拳頭。

面對更為險峻複雜的國家安全情勢，中科院作為全民國防的主力，蔡總統要求國防部長、中科院董事長嚴德發，以及國防部副部長、中科院前院長張冠群上將，共同研擬精進中科院的規劃，為未來50年打下基礎。

報導中提及，蔡總統表示，此規劃必須先「加速量產」，研發是學問，量產是實踐，中科院必須在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度。

蔡總統說，建造安全的廠庫，培養優秀技術人才並不容易，但基於國防的急迫需求，中科院必須再拿出過去研發時的勇氣，達成加速量產的目標。

根據蔡總統今日指示要「加速量產」天弓三型飛彈、雄風三型飛彈之事，自由時報報導，根據熟悉國防科技研發的相關人士表示，雄三飛彈的量產計畫早已在2013年完成，且傳出高層已經同意射程更遠的增程型雄三飛彈的量產計畫，但國防部、中科院至今未對外證實。