兩岸瘋傳！林青霞領證嫁秦漢　

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）現年64歲，曾有「台灣影壇第一美女」之稱的林青霞，真的嫁給秦漢了嗎？！林青霞去年(2018)屢傳和邢李㷧婚變，但她始終沒承認，而目前單身的秦漢曾和青霞有過難分難捨的一段情。

《蘋果》報導，近日中國瘋傳林青霞現身秦漢豪宅，又傳林青霞和秦漢兩人已低調領證結婚，消息一出驚動兩岸三地演藝圈。但根據和林青霞相交40年以上的密友表示「不可能」，不排除是中國媒體看圖說故事。



至於秦漢目前正在拍電視劇《新世界》，《蘋果》引述秦漢經紀人回應表示：「怎麼可能，他都在北京拍戲，我們現在還在，去年10月就開機拍攝，11月有回台，現在又過去了。」

另外因為1990年上映的《滾滾紅塵》今年(2019)3月8號要重映，網友說這新聞是修復版重映的炒作；但妙的是，連《滾滾紅塵》出品人同時也是林青霞好友的徐楓，都不知道兩人「結婚」的 消息。

而秦漢本人仍在北京懷柔劇組，為趕回台灣過年拚命趕拍當中，經紀人告知「你被傳跟林青霞領證，消息刷屏了」，他一頭霧水，還聽不懂什麼叫刷屏，對於被傳領證，他回「沒有的事，怎麼會傳這種新聞」，至於心情則說「不予置評」。



另一位經紀人則以肯定語氣表示：「百分之兩百不可能！」據悉秦漢連手機都沒有，要談戀愛也不容易，他其實經常被問到林青霞復合的問題，但他總答「不可能啦，這把年紀了，一個人自由自在多好」。



林青霞當年與秦漢、秦祥林、林鳳嬌並稱「二秦二林」，她與已婚的秦漢合作20部電影，2人的感情糾葛20多年，但始終沒有結果。



最後林青霞選擇了香港富豪邢李㷧，也結束與秦漢長達21年的情感糾葛。只不過近年又傳出婚姻亮紅燈。林青霞自己的愛情故事，可比當年演的瓊瑤電影還更精彩。