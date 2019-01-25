台北富邦銀行與您一起喜迎金豬年！

農曆春節連假將至，台北富邦銀行陪您一起喜迎金豬年，自1/30 起一連三天提供新鈔提領服務，年節期間金融服務不打烊，ATM存 /提款機、富邦網路銀行、富邦行動銀行、客服專線24小時提供服 務，而信用卡與貸款繳款期限也將遞延；此外電子紅包人氣王「富邦 M+旺紅包」也與您共度春節連假歡樂的每一刻！ 為讓客戶開年有好彩頭，北富銀2/11開工日起，全台127家分 行免費贈送來行辦理業務客戶「金豬轉運發財水」乙瓶，全台限量3 6,888瓶，送完為止。

北富銀表示，每年農曆春節前一週為新鈔兌換的尖峰時期， 需求量大增，為方便客戶兌換新鈔，北富銀自1/30至2/1提供 存戶提領兌換新鈔。而每年開市最受注目的發財水， 為因應去年客戶瘋搶的盛況，今年北富銀特別再加碼8,000瓶， 總計要發出36,888瓶「金豬轉運發財水」，讓客戶金豬年的一 開始就鴻運當頭發發發!所有的「金豬轉運發財水」 瓶身是以外型圓滿、象徵財富與福氣的小豬為主角， 祝福客戶金豬年財運通達、諸事吉祥！並將在春節假期前〝入住〞 各分行的金庫，接受金庫加持，自2/11開工日起， 凡客戶至分行辦理業務即可免費索取，數量有限贈完為止。

農曆春節也是發紅包旺季，北富銀與台灣大哥大攜手推出的「富邦M +旺紅包」，近期總收發金額持續飆新高，為農曆年電子紅包熱潮率 先暖身，蓄勢待發。截至目前為止，富邦M+旺紅包已成功發送超過 232萬個旺紅包，總金額突破新台幣12.1億元。 農曆春節連假，拜年、親朋好友餐敘等機會增加， 揪親朋好友建立群組，發紅包、搶紅包，聯繫感情、 炒熱氣氛就靠富邦M+旺紅包！即日起至2/11，北富銀舉辦「 富邦旺紅包 財神來報到」活動，只要活動期間透過M+揪團成立群組， 並於群組中一次發送8個紅包(含)以上，不限金額、 不限紅包種類就能抽紅包，最高可獲新台幣888元， 象徵金豬年好運發發發， 北富銀預期此波活動熱潮將為旺紅包再創一波成長動能。https ://www.fubon.com/banking/edm/ deposit/20190118A/edm.html

春節連假期間，北富銀金融服務不打烊。存戶若要提現或存款， 可運用ATM存/提款機進行交易，北富銀亦提供「跨行無卡提款」 服務，存戶可持金融卡至北富銀ATM完成無卡提款設定， 即可在年節期間免帶金融卡出門，只要透過富邦行動銀行App取號 ，就可在全台的北富銀、中信、台新、新光、郵局、兆豐、台銀、 彰銀等總計逾萬台的ATM提領現金。存戶自行提現每筆最高新台幣 5萬或10萬元(視ATM機型而定)、跨行提現每筆最高新台幣2 萬元，每日最高提領限額新台幣15萬元，跨行無卡提款每日限額則 為新台幣3萬元。農曆春節期間，有大批的出遊或返鄉民眾，北富銀 亦於高鐵站設有ATM據點，歡迎民眾多加利用。

北富銀提醒，民眾若手邊有即將到期的信用卡或貸款帳單， 記得趁農曆年前儘早繳清；若繳款期限正好落於新春期間， 北富銀提供自動遞延繳款服務， 繳款截止日可順延至年後第一個營業日(2/11)； 而信用卡紙本帳單因受過年期間郵局停止營業而影響寄送者繳款期限 將予以順延，使用電子帳單的客戶也可比照， 讓您資金運用更彈性靈活。

而就讀台北市高中職以上學校之學生若欲申請就學貸款請留意，10 7學年度下學期就學貸款自1/15至2/27受理申貸，惟春節假 期結束後即為各校開學註冊日，提醒您儘早於農曆年前(2/1)完 成就學貸款申請，可利用「就學貸款網路服務專區」上「線上續貸」 服務申貸；如為首次申請也可線上先行填寫申請書及提早於農曆年前 預約分行對保，以免影響您的就學貸款申貸權益。

基金投資族也要特別留意，台股今年1/31封關、2/11開盤， 國內台股基金在休市期間的申購、贖回、 轉換交易及基金淨值計算日與贖回付款日，將依各投信公司規定辦理 ；國內基金與境外基金商品受理交易時間截至2/1中午12點止( 惟國內貨幣市場型基金申購受理至2/1上午10點止)， 春節期間所有交易將順延至開盤日(2/11)；至於海外ETF股 票交易服務，因配合國外交易所的開盤狀況，過年期間照常提供服務 ，民眾可善用網路銀行或行動銀行，隨時隨地掌握交易好時機。

北富銀金融服務新春不打烊，下載「富邦行動銀行App」， 年終獎金、刷卡消費，富邦行動銀行都能自動「邦你記」； 除夕一家團圓使用「ｅ家付」滑壓歲錢，小孩開心之餘， 還能把壓歲錢放到行動銀行「邦你存」設定目標學儲蓄； 輕鬆滑手機，查詢、轉帳、記帳、理財，一指搞定金融大小事； 還可下載M+ messenger並綁定北富銀帳戶，在除夕夜、 年節團聚等時機發送富邦M+旺紅包，創造更多的歡樂， 為金豬年揭開美好的序曲。