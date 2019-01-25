春節聚餐 少油低鈉食在安心​　Port23作伙呷飯分享餐 健康年菜帶回家

農曆春節即將到來，長達9天的連續假期，正好是與親朋好友相聚的好「食」機！為了讓民眾吃得健康安心，Folio Hotel台北大安館內餐廳「Port23」採用少油少鹽的烹調手法，推出「作伙呷飯！年菜外帶分享餐」，餐點有爐烤春雞、脆皮豬腳和香煎紅石斑，健康開運年菜帶回家只要TWD1,880元，即日起至1月31日開放訂購。若想在餐廳感受濃厚的年節氣氛，亦可選擇「農曆春節團圓餐」，餐點每套TWD3,680元起，用餐當日可享餐飲加購9折優惠，就是要讓消費者吃好吃滿，過個有滋有味的新年。

新年賀詞變佳餚 年菜外帶輕鬆過好年

餐廳「Port23」為現代家庭設計圍爐餐點，以「新鮮原味」為概念，實踐低糖、低油、低鈉的三低原則，並且選擇脂肪含量較低且具豐富蛋白質，如魚肉、雞肉等食材，推出外帶分享餐，餐點有「法式爐烤春雞搭燒烤寶貝蘿蔔佐紅甜椒奶油醬汁」，取台語諧音「呷雞起家」，在味蕾堆疊團圓的溫馨感受；以及年年有餘「香煎紅石斑搭燒烤時蔬佐地中海鮮醬汁」，肥美鮮腴的紅石斑煎至表面金黃香脆，甜美細緻的幸福滋味，期盼年年有今朝。 另外，新年諸事如意的必吃餐點「脆皮黑麥豬腳德國香腸佐蜂蜜芥末籽醬酸甜紫高麗菜」，富有「發財就手」的吉祥寓意，讓財運一把抓、荷包賺滿滿。Port23把新年賀詞變佳餚，用健康年菜滿足現代人的美味關係，「作伙呷飯！年菜外帶分享餐」每套TWD1,880元，即日起至1月31日開放訂購，適合2至3人一同享用，讓忙碌上班族也能輕鬆享年味、把健康帶回家。

吃好吃滿迎新年 扭轉乾坤享優惠拿好禮

在外用餐就像回家圍爐一樣！餐廳「Port23」集結人氣料理，於2月1日至2月10日活動期間推出2款「農曆春節團圓餐」，可選擇「吃好滿足」每套TWD3,680元，或是「吃滿飽足」每套TWD3,980元，用餐當日享餐飲加購9折優惠，並且參加「扭轉乾坤」扭蛋抽獎，獎項豐富包含餐飲兌換券、獨家限量香氛燭等。還有免費全家福拍立得，為團圓時刻留下美好回憶；財神爺更於2月9日（初五）現場發賀卡，為開春討個好彩頭。