寶寶趴睡風險大 這些物品也該遠離嬰兒床

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）每隔一段時間，國內外總會出現因家長等照護者的疏忽，讓嬰兒在不當的睡眠環境下致死的傷心案例發生。提醒家中有寶寶的家長，務必要讓1歲以下的寶寶「仰睡」，並提供安全的睡眠環境，避免寶寶因無力移除覆蓋其口鼻的障礙物而窒息。

美國兒科醫學會指出，嬰兒猝死症候群是造成美國嬰兒死因的第三位，每年約有1,900件案例發生。而根據JAMA Pediatrics醫學期刊2016年文獻回顧的研究指出，趴睡相較於仰睡，導致嬰兒猝死的風險較高；另外與睡眠環境相關的危險因子，還包括與他人同床共眠、太軟的床面（例如沙發）、不適當的被褥或物品堆積等。

依據衛福部統計處的死因統計資料，自2008年起，嬰兒猝死症候群始終在嬰兒前十大死因之列，而近5年來，每1萬名活產嬰兒中就有1至2個寶寶會發生嬰兒猝死症候群，2017年就有23件不幸的案例，讓寶寶無法平安長大。

國健署署長王英偉提醒家長及主要照顧者，為降低嬰兒猝死發生的風險，1歲以下的寶寶在任何時間皆應保持「仰睡」的姿勢，並排除可能引起嬰兒呼吸道阻塞的因素（例如枕頭或填充玩具等）；因寶寶無法像較大的孩童或成人一樣，可以將掩蓋口鼻的外物移除，所以嬰兒床上任何鬆軟的物品都有可能導致寶寶窒息，一定要特別留意物品放置的地方，避免對寶寶造成影響。

除了每次應仰睡外，國健署為協助家長及主要照顧者檢視寶寶的睡眠環境，特別提供「寶寶安全睡眠環境5守則」，希望每個寶寶都能在照護者的注意之下遠離嬰兒猝死症帶來的危機。

1. 寶寶與其他人一起睡是嬰兒猝死症的危險因素之一，就算是與父母或多胞胎兄弟姊妹，都建議要「同室不同床」。

2. 使用毛巾被或毛毯保暖時，應裹至寶寶的胸部，並將手臂露出，以減少蓋住臉部的機會；或建議穿著一件式或睡袋型嬰兒睡衣。

3. 嬰兒床的表面必須堅實平整，不可以有鬆軟的物品，例如枕頭、填充玩具等；且不要讓嬰兒睡在沙發、椅子、墊子或趴睡在父母或照顧者的身上。

4. 避免環境過熱，不要讓嬰兒穿著太多衣物與過度包裹嬰兒。當沒有空調設備時，應該注意通風。

5. 無菸環境，勿讓任何人在嬰兒附近吸菸。