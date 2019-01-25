櫃買中心1月25日舉辦上櫃ETF與權證獎勵活動頒獎典禮

為推動上櫃ETF及權證業務，櫃買中心於107年舉辦多項競賽獎勵活動，並於本(108)年1月25日假櫃買中心11樓舉辦頒獎典禮，各得獎的優質證券商共同出席共襄盛舉。107年上櫃ETF累計檔數達37檔，總發行規模為新台幣3,516億元，次級市場總成交金額為新台幣3,168億元，目前還有34檔債券ETF指數通過審查，將於今年陸續上櫃掛牌。為鼓勵經紀商對ETF市場交易量的貢獻，櫃買中心舉辦107年度ETF交易競賽獎勵活動，選出表現傑出的業者進行頒獎，上櫃ETF獎勵活動獎項前三名可獲頒獎座乙座，另外前三名依序可獲得新台幣10萬元、5萬元及3萬元。

107年全年上櫃權證發行檔數共計8,578檔，總發行金額為新台幣856.08億元；上櫃權證總交易人數為74,899人，總成交金額為新台幣2,117億元，總成交量為2,245億單位，其中上櫃權證之總發行檔數、總發行金額及總成交量等三者皆突破106年紀錄，顯示上櫃權證市場在權證發行人與證券經紀商的共同努力下，已顯現成長之績效。

為鼓勵權證發行人與證券經紀商對上櫃權證市場發展的努力及貢獻，櫃買中心於107年度持續辦理上櫃權證競賽獎勵活動，獎勵活動除針對權證發行人所設計之「權力出擊獎」、「權速運轉獎」、「權面突破獎」等3獎項外，為鼓勵證券商推廣買賣上櫃權證，新增證券經紀商獎項「權民愛戴獎」。

上櫃權證競賽獎勵活動各獎項第一名可獲得獎金新台幣20萬元與獎座一座；第二名可獲得獎金新台幣15萬元與獎座一座；第三名可獲得獎金新台幣10萬元與獎座一座。