新北冬令雙語學習營開跑 學習加育樂效果翻倍

新北市108年度國小冬令雙語學習營21日起並分別於蘆洲區鷺江 國小、 中和區光復國小及三峽區龍埔國小3校展開為期2週之雙語學習營， 提供本市四至六年級共264個學生體驗全美語浸潤式遊學課程， 達到育樂與學習雙贏的加乘效果。

5天的冬令雙語學習營課程， 集合本市28所雙語實驗課程學校及25位外師，規劃出「 悠揚音樂雙語營」、「歡樂冬季雙語營」、「動物奇觀雙語營」、「 世界美食雙語營」、「創意食農雙語營」、「環球探險雙語營」 等不同主題的營隊課程，並結合新北市推動雙語CLIL( Content Language Integrated Learning)的理念，整合各校內外資源， 強化校際交流及分享教學資源，思考如何擴大其區域服務效益。

來自美國加州的外師Mr. Darcy Lopéz，第一年任教於鷺江國小， 對於能與不同國家的老師一起設計雙語學習營的課程是很創新的教學 ，他說課程設計以循序漸進的方式，引導學生建構聽、說、讀、 寫的能力，課程設計的重點在培養學生創造、探索的能力， 希望學生能享受課程帶來的愉悅感，並透過分組學習， 幫助學生建立良好的人際關係。

鷺江國小四年級林同學提到，一開始外師上課時說的英語會不太懂， 但是加上音樂和樂器的知識和體驗後，英語變的很簡單很好理解， 而且課程又豐富又多元、有趣又充實，以後還想再參加這樣的營隊， 他也說未來想當演奏家，學會英文後就可以到國外表演了。

教育局表示，國小雙語學習營隊藉由外籍英語教師讓孩子進行英語遊 學體驗，增進學生英語口語表達能力， 以培養孩子學習英語的興趣與信心，透過外師共同準備課程， 可以讓彼此分享各校跨領域教學經驗，增加互動及知能。 此次家長反映熱烈，未來將持續規劃有趣、充實的英語冬令營， 讓學生的英語學習不間斷。