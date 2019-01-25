「越圓人團圓」圍爐活動 新住民歡樂慶新年

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）台中市政府經發局將於27日，在東協廣場一樓金字塔前舉辦「越圓人團圓」圍爐活動，讓無法返鄉新住民朋友，與喜愛異國文化的民眾一同享用越南美食、認識越南文化。

由於越南長期受到中華文化影響的，在傳統節日上和華人相當類似，為營造國際友善城市，臺中市政府經發局特別規畫本次越南新住民圍爐活動，讓與會貴賓能透過美食體驗到台越兩國各具特色的年節料理，包括越南新年必吃的綠年粽、越式圍爐火鍋和台灣經典年菜佛跳牆以及象徵年年有餘的糖醋魚料理等十道台越雙拼的美味宴席。

臺中市政府經濟發展局表示，越南新年慶祝活動迄今已經舉辦第三年，期透過圍爐活動傳遞本市對於國際友人的關懷，也期藉此相互尊重學習多元文化，讓所有在臺中的民眾不分國籍都像是一家人，彼此認同、共同為本市文化提升、經濟發展努力。

為了讓現場的年節氣氛更加熱絡，節目安排由「臺灣新移民協會」的新住民姊妹們以優美的姿態與嫻熟的扇子舞蹈技巧，描繪出家鄉文藝之美、另亦邀請越南歌手演唱膾炙人口的越南歌曲、穿插「新春好運圓滿福袋」以及「越南國服走秀」等節目。

此外，當日早上越南新春市集邀請販售多樣化的年節伴手禮、美妝保養品、香氛以及臺灣文創紀念品，也讓準備返鄉過年的國際移工們可以將臺灣好產品帶回家鄉分享，整天慶祝活動讓東協廣場充滿濃厚的異國新年氣氛，對周邊經濟提升帶來正向的效益