【檢察長調動】鄭銘謙接廉政署長　林慶宗掌行政執行署

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）全國檢察長調動名單今(25)日出爐，牽動法務部所屬機關首長調動。其中台南地檢署檢察長鄭銘謙出任廉政署署長、高雄高分檢主任檢察官林慶宗，出任行政執行署署長。

此外，南投地檢署檢察長楊秀蘭，出任法務部主任秘書。彰化地檢署檢察長黃玉垣出任法務部保護司司長。

中央社報導，士林、彰化、台中、嘉義等地檢署檢察長及廉政署長任期即將屆滿，還有行政執行署署長、法務部主祕等懸缺未補等，法務部日前舉行檢察官人事審議委員會會議，提出20名檢察長名單，供法務部長蔡清祥圈選。

蔡清祥通盤考量一與二審檢察長平調、留任及新派，並重視專業、年輕化，日前圈選完成後，檢審會今天開會審議部長圈選名單，並公布調動檢察長及法務部所屬機關首長名單。

審視全國一、二審檢察首長調動名單，28人中有21人調動，訂於31日上任；中央社引述法務部長蔡清祥今天指出，以年輕化及辦案經驗豐富來挑人，新任10名首長為一時之選，其中拔擢4名女性。

蔡清祥受訪表示，這波檢察首長人事調動大，調動前他曾跟檢察總長江惠民、台灣高檢署檢察長王添盛、法務部次長陳明堂、蔡碧仲、張斗輝，共同推薦討論得出最好的人選。

這次新任10位首長裡面，特色為朝著年輕化、辦案經驗豐富以及協調能力好，挑出來是一時之選。

蔡清祥說，10位首長中，有5位分別是司法官期別33期至35期結業非常年輕，因他在檢察機關非常長的時間，這些人的風評、辦案態度，他都非常了解；其中期別最資淺的、35期的俞秀端，他特別拔擢，雖一度擔心將女性派外島可能不方便，還好俞秀端堅決認為沒有問題。

蔡清祥指出，期別年輕派外島是慣例，檢察首長是從小的地檢署開始歷鍊起，然後表現比較好才可以到大的地檢署服務。

二審檢察長調動部分，新任1人為高檢署主任檢察官林邦樑出任金門高分檢檢察長，平調為張清雲從花蓮高分檢改任台南高分檢、費玲玲從金門高分檢改任花蓮高分檢。

一審檢察長調動部分，直轄巿異動為陳宏達從基隆地檢署改任台中地檢署、林錦村從屏東地檢署改任台南地檢署。

一審檢察長新任9人，分別為廉政署署長朱家崎出任士林地檢署檢察長、法務部參事繆卓然出任嘉義地檢署檢察長、行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞出任宜蘭地檢署檢察長、法務部檢察司副司長黃謀信出任澎湖地檢署檢察長。

以及，高雄高分檢檢察官葉淑文出任屏東地檢署檢察長、台南高分檢檢察官洪信旭出任花蓮地檢署檢察長及台灣高檢署檢察官張曉雯、洪家原、俞秀端分別出任台東地檢署、金門地檢署、連江地檢署檢察長。

一審檢察長平調部分，王文德從台東地檢署改任新竹地檢署、鄭鑫宏從雲林地檢署改任苗栗地檢署、徐錫祥從新竹地檢署改任彰化地檢署、毛有增從金門地檢署改任南投地檢署。

以及，郭永發從連江地檢署改任雲林地檢署、莊榮松從澎湖地檢署改任橋頭地檢署、柯麗鈴從苗栗地檢署改任基隆地檢署。

一、二審檢察長28人中未調動7人，包含台灣高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長謝榮盛、高雄高分檢檢察長楊治宇、台北地檢署檢察長邢泰釗、新北地檢署檢察長朱兆民、桃園地檢署檢察長彭坤業、高雄地檢署檢察長周章欽。