喜迎金豬賀新春 雲品吹復古懷舊風 邀大家作伙來過年

玉犬獻瑞辭舊歲，金豬添福迎新春！備受旅客好評的雲品溫泉酒店春節活動，今年於初一(2/5)至初五(2/9)期間，迎春大街上服務人員特別換上復古裝扮，讓貴賓們重溫1920年代台灣風情的懷舊氛圍，街上將設置各式懷舊遊戲、畫糖人、大師揮毫開運、命理萬事通等市集攤位，共十二個攤位，將一路從初一到初五陪伴遊客們開心過新年。

從除夕夜開始，雲品溫泉酒店還安排了「招財進寶迎新春」活動，準備「金好運元寶餃（葷）」與「福祿壽百財餃（素）」，要跟貴賓們一起吃餃子守歲；接下來則有「文武廟走春祈福」、「祥獅獻瑞賀新歲」、「天官賜福迎財神」等新年節目，期望能為貴賓們帶來增福添壽的喜氣，一同邁向錦繡的己亥金豬年。

2/5~2/9 初一~初五 作伙來過年 迎春大街

好吃的好玩的，全都在熱鬧趣味的迎春大街，丟沙包、吊酒瓶各種懷舊遊戲、象棋占卜、創意禪畫，還有福氣樂透三星彩，邀您一試手氣開喜過新年。時段：初一~初四 10：00~17：00、 初五 10：00~18：30

2/5 除夕守歲 金好運元寶餃 迎新春

守歲祈福吉祥如意，雲品準備了「金好運元寶餃」，陪伴旅客開春過好年，富貴一整年。時段：00：00 ~00：30

2/5 初一 祥獅獻瑞賀新歲

戶外大廳的戰鼓齊響，搭配舞獅的熱鬧報喜，財神爺發送象徵「財源滾滾」的一元復始紅包，同時間也為一連五日的雲品春節大街揭開序幕。時段：10：00-10：30