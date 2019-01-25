日本專家建議加強打擊盜版　非法下載漫畫、分享網址者將坐牢

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)日本專家建議日本政府，應該對加強對抗盜版漫畫，以有期徒刑處置非法下載漫畫者，甚至刊登網址者。

《日本經濟新聞》報導，日本文化廳邀請專家召開討論會，並匯整為報告。報告中，專家認為，刊登盜版漫畫網站的行為，主張侵害著作權。

因此，專家建議除了營運盜版漫畫網站外，刊登其網址者，也應該被處3年以下或5年以下有期徒刑，並透過民事法規移除網址。

另外，根據報導，專家還認為，應該要擴大處罰下載違法作品的對象，從原本的「音樂及影像」，改稱「所有著作品」，包含漫畫、雜誌、以及相片集，並對下載者處以2年以下有期徒刑，或是200萬日圓以下罰款。

日本在去（2018）年開始，加強對抗網路上的盜版漫畫，以維護作者權益，讓他們有動機繼續創作優良作品。

《NHK》去年5月曾報導，「漫畫村」（漫畫村網站在去年4月遭關閉。連結内為美國「網站時光機」保存的2018年3月10日網站内容和狀態，附上供讀者參考）是一個可閲讀盜版漫畫和各類雜誌的網站，完全免費，似乎以廣告作爲收入來源。

雖然網站已被管理者關閉，但福岡縣警方收到各大出版社的告訴狀，因此開始調查其是否有侵害著作權之事實。

根據負責打擊盜版的日本團體之估計，從2017年9月開始半年内，相關產業共因「漫畫村」而損失3192億日圓，相當於867億台幣，相當驚人。