統一發票開獎結果快報

（臺灣英文新聞／社會組 臺北報導）統一發票出爐了，你中獎了嗎？
這是統一發票對獎節錄：
特別獎
88515559
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元
特獎
47551146
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元
頭獎
83513656、85250862、61472404
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元
二獎
同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元
三獎
同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元
四獎
同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元
五獎
同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元
六獎
同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元
增開六獎
185、079、442
領獎注意事項
1.領獎期間自108年2月6日起至108年5月6日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。
2.統一發票未依規定載明金額者，不得領獎。
3.統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，不得領獎。
4.中四獎(含)以上者，依規定應由發獎單位扣繳20﹪所得稅款。
5.中五獎(含)以上者，依規定應繳納0.4%印花稅款。
6.中獎之統一發票，每張按其最高中獎獎別限領1個獎金。
7.詳細領獎規定，請查閱「統一發票給獎辦法」。若有疑義，請洽財金公司客服專線：4128282(手機請撥：02-4128282)，或至財金公司網站查詢。