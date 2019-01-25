統一發票開獎結果快報

領獎注意事項

1.領獎期間自108年2月6日起至108年5月6日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

2.統一發票未依規定載明金額者，不得領獎。

3.統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，不得領獎。

4.中四獎(含)以上者，依規定應由發獎單位扣繳20﹪所得稅款。

5.中五獎(含)以上者，依規定應繳納0.4%印花稅款。

6.中獎之統一發票，每張按其最高中獎獎別限領1個獎金。

7.詳細領獎規定，請查閱「統一發票給獎辦法」。若有疑義，請洽財金公司客服專線：4128282(手機請撥：02-4128282)，或至財金公司網站查詢。