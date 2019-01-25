蘇揆造訪華陰街漫畫基地　談諸葛四郎也聊烏龍院

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院長蘇貞昌今(25)日前往漫畫基地參觀，他說，過去政府打壓漫畫，如今投入資源支持，「這是一個開始，也表示政府的決心」。蘇揆並透露他女兒也愛看漫畫，當年考試成績好他就送漫畫獎勵。

位於台北市華陰街的漫畫基地昨(24)日熱鬧開幕，並推出「台漫60～尋找軌跡TC60 Finding Tracks」展覽，不僅有史料原稿，也有新科技的互動。

今天蘇貞昌院長在文化部長鄭麗君陪同下參觀開幕展「台漫60～尋找軌跡」，從1樓逛到3樓，談諸葛四郎也聊烏龍院，除了重溫兒時漫畫時光，蘇貞昌還體驗結合科技互動的巨型漫畫書。

展區中會動的巨型漫畫書，是展覽亮點之一。中央社

蘇貞昌談到，從過去政府曾打壓漫畫家，到現在鼓勵漫畫出版，並且投入政府資源支持漫畫家和漫畫創作的種種努力。他要告訴愛漫畫的朋友們：「這一個漫畫的家，不但可以看到過去、現在、未來，還有很多漫畫家進駐，這是一個好的開始，也表示政府的決心」。

蘇貞昌提到，他個人從小非常喜歡看漫畫，希望漫畫不只是個產業，還能讓大家看見台灣、認識台灣，也讓人民了解，「政府前瞻建設，不只是硬體建設，還有軟體建設，不是只有軌道交通，還有包括漫畫」。

中央社引述蘇貞昌說，8歲多的孫女也愛看漫畫，日前和她吃飯曾聊到古巴革命英雄，蘇貞昌還沒講名字，孫女就知道是切格瓦拉（Che Guevara），讓蘇貞昌嚇一大跳，一問才知道孫女是看了漫畫「古巴尋寶記」，從漫畫中認識歷史。

鄭麗君部長則說，漫畫基地「麻雀雖小，五臟俱全」，不只是漫畫創作者的家，也是台灣漫畫面向國際的第一扇櫥窗，更是ACG(註★)跨域合作影視、出版、文學的合作平台，並且提供法律諮詢等政策服務窗口。

鄭麗君指出，除了看得見的基地，看不見的ACG政策也已經努力了2年7個月，「因為我們有一位非常重視漫畫的總統」。

鄭麗君並提到，這兩年來文化部首創漫畫輔導金，去年已補助新台幣8000萬；此外，位在台中的國家漫畫博物館的也在籌備當中，而待上半年文策院成立後，期許跨域合作更加振興ACG文化內容產業。

★ACG即日本動畫（Anime）、漫畫（Comics）與遊戲（Games）的英文第一個字母的縮略字，通常翻譯為「動漫遊戲」。

位於台北市華陰街的漫畫基地24日正式揭牌，並推出「台漫60～尋找軌跡」展覽，不僅有史料原稿，也有新科技的互動。中央社