陳明通：法律不允許跳機 但理解異議人士訴求

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）對於近來頻繁出現中國異議人士跳機台灣，尋求轉送第三國，陸委會主委陳明通今(25)日表示，跳機行為並不合法，但理解異議人士訴求，政府必須在法律管轄權與人權考量間取得平衡。

滯留台灣8個月的中國異議人士黃燕，今轉抵美國洛杉磯。滯留桃園機場已將近4個月的中國男子劉興聯、顏克芬也可望以「專業交流」名義入境，等待前往第三國。據了解，兩人能否入境，預計明(26)日即可明朗。

中央社報導，大陸委員會主任委員陳明通，中午與陸配餐敘，在會前接受媒體採訪。有記者提問，黃燕才離台，劉興聯、顏克芬就可望入境，是否有所關連。

對此，陳明通表示，兩起事件「一碼歸一碼」，任何人要進入台灣，都必須遵守台灣的法律管轄權，得到政府允許才可以入境。

他說，劉興聯、顏克芬跳機並不符合法律允許，但從人權角度也了解尋求政治庇護人士的訴求，因此才透過專業人士交流的變通方式讓他們入境。

陳明通表示，政府必須考量平衡、兼顧法律與人權，因此才會延遲了100多天才讓他們入境。是否有國安疑慮，目前也有各方面評估。

至於將這些人士送往第三國，是否會造成該國的困擾。他說：「第三國願意接，當事人也願意去，是歡喜甘願的事。」

43歲的顏克芬和63歲的劉興聯去(2018)年9月27日持有效中國護照從泰國過境台灣，原預計在桃園國際機場轉機前往中國，卻遲遲未登機。

移民署人員查獲時，發現兩人持聯合國難民證，宣稱在中國遭迫害，盼申請政治庇護。兩人也透過友人聯繫美國、加拿大政府，希望取得政治庇護離台。

顏克芬當時宣稱，自己長期關注人權問題，但因觸及中共利益而列為異議份子，從此便遭中共當局鎮壓、追捕，後來他在2015年2月偷渡到泰國。

劉興聯則表示，自己因積極參與中國民主維權活動招致當局不滿，多次被抓捕，2016年5月趁著保外就醫的機會逃出，兩人就此待在泰國接受庇護。

持中國護照的顏克芬（左）和劉興聯（右），去年9月過境台灣時聲稱在中國遭迫害，盼申請政治庇護。（中央社檔案照片）