維護原住民族權益　亞洲生態旅遊聯盟簽署阿里山宣言

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 嘉義報導）亞洲生態旅遊聯盟訪團週三（23）結束為期三天的阿里山鄒族部落考察之旅，並共同簽署一份「阿里山宣言」，宣告未來在持續推廣生態旅遊的同時，將更注重原住民族永續發展。

提及簽署阿里山宣言的目的，亞洲生態旅遊聯盟（Asian Ecotourism Network）主席Masaru Takayama表示，我們希望確保每位董事會成員在實踐及發展負責且永續的觀光旅遊時具有一致性，並深刻理解原住民族在生態旅遊產業扮演至關重要的角色。

根據阿里山宣言，亞洲生態旅遊聯盟成員在從事生態旅遊時須「認知到原住民權利的重要性，以及尊重他們選擇與生態旅遊和諧共處，而不會對他們或所在獨特的文化，及其與土地和自然環境的關係產生負面影響。」

Takayama先生指出，宣言裡所訂定的標準對成員具有「強制性」，且當成員從事生態旅遊相關事業時，也將不斷參考理事會成員共同在阿里山達成的宣言。

► 亞洲生態旅遊聯盟主席Masaru Takayama與理事吳清墩23日代表簽署阿里山宣言（攝影：鄧佩儒）

成立於2014年的亞洲生態旅遊聯盟，是一個推廣負責且永續觀光旅遊的亞太區域組織。該組織提供不同成員國家的旅遊業者及組織一個跨國交流的平臺，並會定期舉辦培訓課程及營銷活動。

亞洲生態旅遊聯盟副主席Albert Teo則表示，生態旅遊近年來在亞洲許多國家蓬勃發展。阿里山宣言試圖訂立一些原則，讓區域內的旅遊業者及組織，或至少亞洲生態旅遊聯盟的成員得以正確的方式，發展健康的生態旅遊。

Teo先生接著指出，阿里山宣言確保理事成員在發展生態旅遊的同時，當地的原住民社群不會遭到剝削，並且強調原住民族應有直接詮釋及呈現他們文化的機會。

提及永續生態旅遊，Teo先生則表示，重要的是必須確保所有參與者都能從發展生態旅遊中受益，且所有參與者及政府都必須考量到少數民族或部落的文化保存。

亞洲生態旅遊聯盟在過去三天的考察之旅中，參訪包括達邦、特富野、樂野、來吉部落等四個鄒族部落，體驗原住民族美食、傳統藝術，以及生活智慧。除了參訪部落，訪團也至阿里山森林遊樂區用行走步道及搭乘阿里山小火車的方式，欣賞阿里山森林之美與豐富鳥類。

談及此行，已經第二次造訪阿里山的Takayama先生表示，他又再一次發現許多臺灣可以提供有趣旅遊資源。他也強烈建議應讓更多當地部落參與生態旅遊事業， 「我認為他們在生態旅遊規劃及決策過程中應有更多發聲的機會。」

Teo先生則認為由於成功的國際行銷策略，阿里山已是當今全球知名的旅遊勝地。不過談及鄒族原住民族的文化活動，Teo先生則表示政府和臺灣各個生態旅遊組織應持續努力，共同支持當地部落，才能更增進臺灣的原住民族文化的國際能見度。