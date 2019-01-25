嘉義市長黃敏惠副手遲未定　民進黨徐文志傳受邀

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）外傳國民黨嘉義市長黃敏惠，有意延攬民進黨籍的嘉義市小英之友會前理事長徐文志，擔任副市長一職；徐文志接受《蘋果》電訪時坦承黃敏惠邀請他加入團隊，他坦言個人政治上挺小英，但為嘉義市公眾服務應該不分藍綠。

現年57歲的徐文志，目前任職行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長，老家台中，任建築師30年，民進黨涂醒哲任期間，曾任嘉義市府的顧問、都市計畫委員等職務，但後有媒體傳疑因有意挑戰市長選舉而遭涂拔除。

徐文志指出，他個人政治上還是挺小英總統，黃市長的邀請對他而言是個「挑戰」。

聯合報導，黃敏惠小內閣團隊目前仍有副市長、都發處長、衛生局長、工務處長等一級主管懸缺待補人，每次被問到副市長人選，黃總回「在等一個人，過年後會公布」，知情人士說「黃敏惠口中的這個人，就是徐文志」。

徐文志與黃敏惠素有交情，黃敏惠上屆市長任內有意延攬徐出任都發處長，最後未成。徐文志表示，黃敏感這次選後邀他加入市府團隊奉獻專長，她的誠意打動他，「若註定要去市府幫忙，就順勢而為吧！」

黃表示，政治上還是挺小英總統，但為嘉義市、為公眾服務不分藍綠。言下之意，應是願擔任副市長一職。

對於是否擔心入嘉義市小內閣會遭黨紀處分？徐文志表示，「對小英總統覺得抱歉，這也是我裹足不前的原因。」他入黨出發點是力挺小英總統的理念，黨齡2年，不會主動退黨，若黨要處分，會坦然接受。

對於徐文志可能成黃副手，民進黨籍嘉義縣長翁章梁指出，人才是流動的，台北市長柯文哲團隊也不少民進黨人才，「在公眾領域奉獻專業，政治理念上支持民進黨就好」。民進黨立委兼中常委陳明文說，徐文志是他的好朋友，彼此沒隸屬關係，他不會勸阻或支持，而是站在祝福的立場。民進黨中常委陳茂松也說，若徐加入黃敏惠的小內閣團隊當政務官，這是徐的工作權，應該尊重他的個人選擇。

民進黨嘉義市黨部主委黃大祐、國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯都說，只要對嘉義市發展、對市民有利，樂見其成。蔡明顯認為，藍綠只是政治立場不同，行事風格、專業能力等應不受藍綠框架。