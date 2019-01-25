製作人三顧茅廬　81歲李昌鈺首演台偶像劇扮神探　

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）旅美刑事鑑識專家李昌鈺最近應邀在台灣偶像劇「鑑識英雄II」飾演國際神探，也是他首度參與台灣電視劇拍攝。已經81歲的李昌鈺說，雖然演戲挑戰度高，但真正鑑識工作可不像拍戲這樣可以NG重來。

李昌鈺昨(24)日在中視大樓出席新戲「鑑識英雄II正義之戰」記者會，與演員蔡淑臻共同暢談拍戲過程，他也帶著去年12月結縭的新婚妻子蔣霞萍亮相(如下圖)，開心向台灣媒體介紹並合影。

李昌鈺在「鑑識英雄」第一季曾替該劇背書，第二季願意參與演出的原因，李昌鈺表示，是在製作人顧超「三顧茅廬」下，他才點頭答應。

在劇中李昌鈺飾演一名國際神探，台詞中任何鑑識專業用語都難不倒他，幾乎零NG，李昌鈺強調，真正的鑑識工作不能NG，因為鑑識工作不能出錯，「只要有一次做錯，犯罪分子就逍遙法外」。

對於往後是否有機會再接演，李昌鈺笑說，他今年已經81歲，每天還是會工作14至16小時，「我的專業是替無辜的人講話，替不能講話的人講話」。

此外，李昌鈺也讚賞蔡淑臻表現很專業，拍攝十分敬業，而蔡淑臻對於和「李博士」對戲，坦言事先緊張多於興奮，沒想到博士本人非常有親和力。

蔡淑臻說，其中有一場戲是李昌鈺談論縱火犯的心態，讓她十分驚訝李昌鈺過程中都沒NG，而且台詞還比劇本上的內容更準確、豐富，拍1、2次就過關。

對於說服李昌鈺接演台劇的關鍵，中央社引述製作人顧超說，由於第一季引起警界好評與迴響，劇組收到很多鑑識人員的謝意，表示這部戲讓他們感到被重視，劇組就把警界的聲音傳達給李昌鈺，用最大誠意打動他。

顧超說，鑑識人員工作分量重，不比外勤警察輕鬆，當初籌拍「鑑識英雄」就是想達到兩個初衷，第一是希望透過戲劇讓觀眾了解，任何犯罪都逃不過鑑識人員的眼睛，第二是希望透過警察正面形象，帶動警界的士氣，同時期許減少犯罪事件。

顧超透露，「鑑識英雄II」用電影規格拍攝，成本至少砸上億元台幣，雖然拍攝期約半年，但後製時間很長，其中有多達40場戲重拍；尤其從前置劇本到剪接後製，邀集超過30名科學家參與劇本「校錯」與劇情「校對」，反覆針對故事提出建議與指證，確保戲劇呈現的邏輯達到完全真實且正確。

李昌鈺旅美期間，曾數度回台協助重大刑案鑑識，包括桃園縣長劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案、三一九槍擊案、以及蘇建和案等。

李昌鈺第一任妻子宋妙娟2017年去世後，他隔年與現任妻子蔣霞萍（上圖左)再婚。中央社