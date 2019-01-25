農委會豬瘟防疫廣告接地氣 網友大讚有創意

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了宣導非洲豬瘟防疫嚴重性，陸委會日前推出了一支廣告，短短30秒的影片，完全呈現了升斗小民未來無豬可吃、「見豬肉如獲至寶」的感動，影片一出立刻獲得廣大迴響，接地氣的宣導手法，網友大讚政府有用心。

這支名為「守護台灣豬，一刻不馬虎」的影片，時空拉到20年後2038年的臘月，一名小資女帶著一條臘肉回家，說是老闆送的，不知何物。在幽暗的室內，一家三口盯著臘肉，喜出望外，母親詫異地表示，「這是臘肉阿，妳是立了什麼大功？」

老父感嘆，「以前大家沒做好非洲豬瘟防疫，整個亞洲都沒豬了。」女兒這才驚呼，「原來這就是比松露更貴的豬肉！」熱淚盈眶的父親無法置信地摸著臘肉，在臉上蹭啊蹭的，「太難得了，開酒來喝吧。」影片最後，臘肉熱炒上了桌，一家三口看著這罕見的人間美味，表情極為虔誠。

影片末了，女兒慶幸此噩夢尚未成真，呼籲民眾「千萬別做台灣防疫的豬隊友」，並再三提醒大家，「不帶肉品回國、不網購肉製品、不參觀畜牧場」。

影片一出，深獲網友共鳴，大讚廣告有哏、有創意，對陸委會刮目相看，其中老父拿臘肉蹭臉的橋段，更是獲多人激賞。有人要求陸委會應該在各大電視台黃金時段播出該廣告，小編無奈回覆，「本會預算有限，希望電視台主動來播啊！」

在台灣防疫不遺餘力的同時，也有網友質疑中國防疫宣導不力。其中一個留言指出，從幾個中國微信社團的討論串得知，「他們是真的不知道嚴重性在哪，也不解為何東西遭禁止出入境。」他們只問海關會不會沒收，「卻沒有人知道為什麼會被收走。」