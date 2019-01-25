〈時評〉柯文哲說的強盜是誰？

腦袋瓜智商157卻常常管不住嘴巴智商57的柯文哲，日前又因為用「強盜•銀行•警察」比喻台、美、中的三角關係而引起各界的譁然。

先不要對號入座台、美、中誰是強盜、誰是銀行、誰是警察好了。從排列組合的觀點看，所有可能情況不外六種：（1）美國是強盜，台灣是警察，中國是銀行；（2）美國是強盜，台灣是銀行，中國是警察；（3）台灣是強盜，美國是警察，中國是銀行；（4）台灣是強盜，美國是銀行，中國是警察；（5）中國是強盜，台灣是警察，美國是銀行；（6）中國是強盜，台灣是銀行，美國是警察。

預計三月要走訪美國的柯文哲，事先打預防針說「自己留美和美國價值觀相近」，如果所言不虛不假，那除非柯文哲以強盜自居自視，否則，將美國比喻成強盜的（1）與（2）的可能性就被排除掉了！

中國自稱有五千年歷史，其中只有1684年至1895年的前後短短212年將台灣列入版圖（連大清雍正皇帝都自承「台灣地方自古不屬中國，我皇考聖略神威，拓入版圖」），現在，動不動宣稱「台灣是中國固有領土」，一天到晚對台灣威脅這、吆喝那的，極盡文攻武嚇之能事不說，戰機軍艦更三番兩次繞台展示武力，一副霸王硬上弓的嘴臉行徑。這樣的台灣、這樣的中國，誰是強盜，夠清楚了吧？把台灣比喻成強盜的（3）與（4），當然是笑話了！

剩下的可能情況就（5）和（6）了，無巧不巧，兩者都直指中國是強盜！

說中國是強盜過分嗎？中國字典裡，壓根沒有智慧財產權、專利權這些詞彙；中國既將諾貝爾和平獎得主及一大堆維權律師打入黑牢，更將數以百萬計的新疆維吾爾族人送進與集中營無異的「再教育營」，罪行跟當年德國納粹的蓋世太保簡直沒有什麼兩樣。不是強盜流氓國家，那會如此這般行徑？這樣的中國，當然是個強盜國家！

不過，說中國是強盜，台灣是警察，再搭配柯文哲引狼入室的「兩岸一家親」，豈不成為官兵強盜一家親？可見（5）的比喻也有問題！

分析至此，原來柯文哲的比喻指的是：台灣這個銀行裡，儲存的是台灣的主權、領土、自由、民主；中國這個強盜國家，一直覬覦著台灣這個銀行，想將之盜據為己有；只因為有美國這個國際公認的「世界警察」在值勤，迄今無法得逞！這，正是（6）所講的：中國是強盜，台灣是銀行，美國是警察！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）