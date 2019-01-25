美智庫：AI自動化機器人恐威脅1/4美國就業人口

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著人工智慧自動化科技日益發達，華府智庫布魯金斯學院（Brookings Institution）24日公布報告指出，美國高達1/4就業人口，恐怕都會遭機器人取代。

《美聯社》報導，據報告，在自動化趨勢下，約3,600萬名美國人暴露於遭取代之風險，其7成工作內容都能透過機器操作，其中尤以廚師、服務生等餐飲業、短程卡車司機、櫃台員工影響最鉅。

報告執筆人Mark Muro提出警示，若再不提升技能、學習新技能或轉業，這些人恐怕20年內就會沒頭路。若全球經濟開始走軟，自動化變革將發生得更快，因雇主在大砍員工的同時，往往也傾向採用降低成本的新科技。

除了大型工業用機器人，業界也開始引進較能處理細微工作的機器，如自助結帳機台、電腦化飯店接待員、自助點餐機、料理機器人等。此外，Google今年開始推行飯店大廳數位語音服務人員，能立即翻譯各種語言。自駕載具能取代短途貨運司機。美國知名連鎖超市沃爾瑪（Walmart）等零售業者，也準備推出無收銀台分店，由配備人臉辨識系統的店內感應器進行結帳作業。

在一片機器化浪潮下，最無須擔憂的工作，則是需要高等教育、創意、問題解決能力等難以取代的技術。