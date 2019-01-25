常聽到久居美國的朋友回國工作後，最大的感觸是臺灣沒有公開的討論風氣，即使有，氣氛也是認為空談無益，因而排斥多於樂見討論的進行。我同意這個觀察，也覺得臺灣社會的保守心態，阻礙了作決策前必要的討論風氣，尤其是開放性的討論(Open Discussion)更是難得一見。就我個人在行政單位開會的經驗更是一絕。

開會前幕僚就將結論準備好，而且通常是不論開會時多少好的看法，只要已準備好的結論沒有被找到不合法之處，就是通過。開會時討論到創新的、優質的建議一律列入參考，從此石沉大海。至於在學校的討論情境也差不多，其實學術研究的創新大都由討論時獲得靈感而生。開會時公部門有長官的威權，學術界有意見領袖及學術大老的威望，相當不利於需要立足點平等的真心用心且具批判思考的討論。

開放性的討論必須在沒有畏懼權威、沒有圖謀算計的氛圍下，討論才能發揮它的功用並獲得有效的結論。也就是腦力激盪與集思廣益。討論完尚需作一價值選擇，下定決心就不要再三心兩意，全部團隊成員，放下成見同心協力認真推動執行。以下列舉幾點Open Discussion的準則：

為什麼需要討論？就是尚無定論所以心態上必須“開放心胸(Open Mind)”，討論時的規範就是講真話再加精準用詞，並且說話算話，這是最高原則。 廣納多元背景同儕參與並採取多角度觀點來界定議題及進行討論。 即時隨時地討論。一有重要的議題就找一些關心的人來討論，而且不必設定一次就討論完，每次時間不拘長短，半小時也可。 找一個空間，最好是開放性的空間，隨時接納走進來參與討論的成員。空間必須沒有心理壓力、但有熱心參與的氛圍。 非常友善及陽光的氣氛才能放心高談闊論， 發言立論要有彈性不可過分武斷。 人人平等，發言對事不對人，討論的爭辯只以議題內涵為對象，不是針對發言之人，發言的人就是以客觀的數據及邏輯推理來闡述見解。 最後達到“集體創新”的論述，及可執行的策略。

這篇文章的目的就是提倡不論在哪一個場域的臺灣人應多多提出議題並參與討論，這是互相說服的過程，討論後的決定或是共識，在執行時才會有力量，才可能開始往正確的方向往前推動。民主的臺灣社會才能隨時在創新中進步。