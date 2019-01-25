葛來儀: 習近平不排除對台動武　實際上能做的有限

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美東時間1月23日在華府「戰略暨國際研究中心（CSIS）」總部，舉行了一場名為「2019亞洲預測」（Asia Forecast 2019）的研討會，多名專家對今年中國在地緣政治、經濟等方面的走向發表看法。

與會人士認為，2019年最可能發生區域衝突的地區，前三名依序是南海、台灣海峽與朝鮮半島(如下圖)。

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亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）認為，雖然習近平日前對台灣發表談話時宣稱不排除動用武力，但其實他「能做的很有限」。

根據自由亞洲電台報導，CSIS中國力量專案(China Power Project)主任葛萊儀認為，中國雖然不斷透過經濟、外交、軍事等多種方式，對台灣施壓。但隨著2020年台灣總統選舉逼近，中國公開影響台灣的活動會減少，在檯面下影響台灣的活動則會增加。

葛萊儀認為，中國國家主席習近平，今(2019)年1月2日在《告臺灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話，並沒有給「統一」定下最後的時間表。

「你可以數一下他在講話中提到『和平統一』的次數。習近平保留使用武力的可能性，當然也不令人驚訝。但是我認為，如果仔細讀那篇講話，可以看出習近平實際上對台灣能做的很有限。」

CSIS亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）