北農臨時董事會一度卡關　新任總座由翁震炘出任

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台北農產運銷公司新任總經理今（24)日確定由農委會農金局副局長翁震炘（音同「欣」)出任。他表示，10天內將完成到任手續，首要做好春節蔬果供應，自己持平常心，希望做好公司治理工作。

台北農產運銷公司今下午先後舉行常務董事會和臨時董事會選任總經理，後者歷經近兩小時討論。農委會農金局副局長翁震炘，確定順利出任北農總經理。

綜合聯合與中央社報導，代表全國農會系統的常董張永成疑似不滿程序，在會中多次表達不滿的意見，中間一度休會，不過最後翁震炘人事案仍通過。

依公司法規定，北農需在臨時董事會開會7天前向董事們寄出開會通知，但今天的開會通知在21日才寄出，張永成認為不符合開會程序。且認為公司非獨農委會及北市府持有，人選事前也未跟其他董事討論。

會後翁震炘接受媒體聯訪，詢問接任心情，以及有無信心會做得比前任總經理吳音寧好。翁震炘表示，自己抱持平常心，希望將公司治理好，按人事程序預計10天內到任。

他指出，由於年關將近，首要先將春節蔬果供應工作做好，確保節前供應量充足；同時，上任後會再去拜訪台北市長柯文哲，並說自己長期擔任事務官，未來也會到台北市議會備詢。

中央社引述北農常務董事、全國農會總幹事張永成受訪時表示，「他們說了算，他們認為都沒問題」，張永成自己強調程序上要完全合法，認為身為主管單位若能將程序做到位，會比較好，但「他們很在意今天能否通過的時程問題」。

張永成指出，在合法董事會召開前卻未通知有重大人事案，也沒將相關人事資料送給董監事。加上北農董事長即將卸任之際，卻又要聘任新總經理，不知道是在急什麼。

台北市副市長兼北農董事長彭振聲受訪時說明，開會程序確實急了點，開會首先就先詢問眾人對程序問題有無意見，但無人有異議，且法律顧問也說如此是符合程序的，所以照常舉行會議。

彭振聲說，翁震炘擔任北農常董3年，大家對他都有一定熟悉程度，對於爭議問題做得太過便宜行事，已向其他常董們抱歉，會中溝通後就沒問題，大家也鼓掌通過新任總經理人事案。

關於北農董事長人選問題，彭振聲表示，預計3月28日召開董事會決定，但在此之前會將議案、議程和董事長人選相關資歷送給每位董事了解。

聯合引述彭振聲說，總經理人選柯市長只要求是專業人士，翁震炘當過農糧署主秘，在農產專業有所專長，符合柯市長要求，也相信他會將總經理做得「盡善盡美」。