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Alphabet旗下Verily具心電圖監測的智慧手錶 獲美FDA認證許可

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2019/01/24 18:15
圖／Verily

圖／Verily

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）Google母公司Alphabet旗下專營醫療科技領域的單位Verily宣布，智慧手錶 Study Watch 的 ECG 心電圖功能，獲得美國食品藥物管理局(FDA)認證許可為第二類（Class II）的醫療器材。

Study Watch是Verily於2017年公佈的醫療用智慧型手錶，可紀錄、儲存、和傳送單導程的心電圖，推出後這款手錶曾被用於蒐集帕金森氏症等重症患者的健康數據。

Study Watch經美FDA認證許可為第二類（Class II）的醫療器材，必須經由醫師開立處方才能供給病患配戴，主要供醫護人員、已知或疑似有心臟疾病的成年人和有健康管理需求的個人使用。

蘋果Apple Watch 4是首支加入了心電圖顯示的智慧型手錶，在醫療研究應用技術也較為領先。近期Johnson & Johnson藥廠也宣佈子公司Janssen Pharmaceuticals將使用Apple Watch的ECG app和心律不整通知功能作為其預測心房顫動（AFib）的研究。

在FDA核准Verily的新技術後，這款醫師處方產品未來可望和蘋果(Apple)內建心電圖測量功能的蘋果Apple Watch 4一較高下。
美FDA

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