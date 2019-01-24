新葡京酒店8餐廳 君品頤宮中餐廳 米其林三星雙鉅獻

君品酒店頤宮中餐廳，自去年獲頒為全世界第五家米其林三星中餐廳後，今年更與澳門新葡京酒店8餐廳共同創下，米其林史上頭一遭兩家米其林三星中餐廳，共同舉辦客座活動的新紀錄!澳門唯一連續六年榮獲米其林三星殊榮的新葡京酒店8餐廳，由行政總廚謝錦松帶領其三星廚藝團隊，來台與頤宮中餐廳合作，獻上台灣史上第一次，最閃耀的頂級中餐星饗宴。2019年3月8日至3月9日，於頤宮中餐廳帶來「米其林星耀宴」，由新葡京酒店8餐廳謝錦松行政總廚、頤宮中餐廳陳泰榮行政主廚、陳偉強行政主廚，三位三星主廚聯手設計出米其林美饌套餐，午/晚宴每位NT$12,800+10%，絕對是2019開春時分不容錯過的頂級美味饗宴。

「新葡京酒店8 餐廳」謝錦松行政總廚

謝師傅擁有逾50年酒店餐飲經驗，於2015年，應邀出任澳門新葡京酒店「8 餐廳」行政總廚一職。其出色的烹飪技巧、對中菜烹調的透徹理解令他在業界享負盛名。 謝師傅於1969年開始他的廚藝生涯，曾於世界各地的五星級酒店擔任主廚一職，足跡遍佈全球。謝師傅曾於馬來西亞的喜來登酒店擔任中餐行政總廚達6年，累積了做事嚴謹及寶貴的經驗。其後，謝師傅在香港深灣遊艇俱樂部擔任中餐行政總廚逾5年，並進一步展現他的廚藝。 在2007年，謝師傅於香港文華東方酒店的中餐廳擔任行政總廚，後來出任香港唯港薈酒店中餐廳之行政總廚達9年之久。謝師傅擁有眾多餐飲業界的証書及認可，並曾獲香港中華廚藝學院邀請出任「南方菜的首席講師」，培訓和指導餐飲業界的專業及優秀人才。

「君品酒店頤宮中 餐廳」陳偉強行政主廚

陳偉強主廚為道地的廣東人，自12歲起開始於餐廳內擔任學徒，廚藝經驗累積至今已超過35年，除了最道地傳統廣東料理外，也運用創意將中國各大菜系分別融和創新，在飲食上做最突破與完美的詮釋。同時陳師傅也擁有全台不超過10位、通過嚴格考試的Servsafe Certification-全球餐飲衛生認證證書；在陳主傅過人廚藝與對餐飲細節的無比堅持下，更讓人對陳主廚的料理有著無比的信心與敬佩。

「君品酒店頤宮中 餐廳」陳泰榮行政主廚

陳泰榮主廚為道地的澳門人，自14歲起開始於舅舅在澳門所開設的餐廳內擔任學徒，在主廚舅舅嚴格的訓練與環境中，從打雜工作開始做起、進而得以在廚房旁邊觀看，讓原本只是單純想學習一技之長的主廚，對料理產生深深的熱情與迷戀，從此堅定地往廚師之路邁進。民國77年，主廚跟隨著舅舅來到台灣，期間擔任過許多不同的廚助職務，像是海鮮處理、砧板(備料區)、蒸籠區等，扎實地磨練基本功，直到民國82年，於富臨天下餐廳開始學習「炒」的技能。在經過多年的學習與歷練後，於民國90年進入寒舍餐飲集團，發揮其過往所練就的精湛廚藝，分享最正統的粵菜佳餚， 並於民國99年拿到澳門職業技能認可基準MORS證照，同年晉升為寒舍艾美主廚。

米其林星耀宴

日期: 2019/03/08~09(午/晚宴)

價格: 每位NT$12,800+10%

地點: 台北市承德路一段3號17樓 頤宮中餐廳

詳情請洽:+886-2-2181-9999轉頤宮