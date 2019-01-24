侯友宜：讓我們共同打造新北成為「有溫度的智慧城市」

新北市107學年度第2學期國小校長會議今（24） 日於板橋區海山國小舉行， 市長侯友宜到場感謝在第一線為教育奉獻的校長們，並宣布「 3年8億提升各校資訊環境」、「品德教育由我做起」 等二項重要教育方針。

市長侯友宜表示，感謝校長們在第一線為教育奉獻， 未來將透過挹注資訊經費「3年8億提升各校資訊環境」 開拓孩子的視野、倡導「品德教育由我做起」 親師生一起實踐品德力，讓我們一起打造新北市成為一座「 有溫度的智慧城市」。

本次校長會議以「科技」為主題，透過星際大戰之情景， 象徵用科技守護新北教育。雖然教育部未將資訊課程納入國小課綱， 但新北推動資訊教育自三年級向下延伸， 培養孩子運算邏輯及資訊應用能力， 今日2百多位國小校長也體驗資訊課程，如自然科技、程式設計、 空拍機、VR、繪圖板等等，資訊融入各領域課程簡單又有趣， 校長將帶領學校科技化，展現多元與創新。

目前新北市已培訓180位種子教師，大力推動運算思維養成， 並於107年度首開國小資訊科教師甄選，將資訊教育向下紮根， 並且規劃3年內投注8億元升級1萬600班無線基地台、 影音整合器，建置450間互動教室， 達到班班有AP高速上網及教學智慧管理、 校校網路智慧管理及互動教室的完善環境， 也規劃建置全市數位匯流中心與創新教學Lab， 並建立大數據分析系統，以營造數位互動學習環境，打造「 教室無邊界，學習無國界」之理想境界； 英語部分也積極推動英語課程向下扎根， 並於校訂課程結合英語之跨領域課程， 發布結合英語繪本教學的新北市英閱繪課綱， 讓孩子的語言學習充滿樂趣。

教育局長張明文提到，期盼透過這次的會議， 提升校長之資訊素養及科技視野，並透過實際體驗， 讓校長瞭解到科技教育的創新與無限可能，更貼近學校現場的需求， 攜手描繪各校不同的教育藍圖，發展多元新北教育特色。