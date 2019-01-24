櫃買中心公益送愛 關懷社會不遺餘力

櫃買中心長期關懷弱勢、投入公益以善盡企業社會責任，除公益捐贈外，也號召員工參與志工活動。「1919食物銀行」是中華基督教救助協會從行政院主計處統計資料了解到台灣至少有7%的社會邊緣戶急需社會大眾伸出援手協助而發起，櫃買中心107年持續支持「1919食物銀行」活動，協同新麥企業、博大科技、鈦昇科技、杰力科技、皇將科技、兆利科技、唯晶數位、物聯智慧及旭德科技等上興櫃公司一同捐贈逾百萬元及1萬餘公斤白米，並邀集員工擔任志工參與食物包之分裝及發放作業，將櫃買中心的關懷送到社會每一個角落。

櫃買中心社會關懷不遺餘力，107年捐助教育部「教育儲蓄戶」及家扶中心，也贊助國立台灣科學教育館「愛迪生出發」公益學習活動、紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程及國家兩廳院「藝術零距離」圓夢計畫。櫃買中心盼結合各團體力量，讓科學與藝術的種子向下紮根，為孩子們創造更美好的未來。除關懷兒童外，櫃買中心也認養宜蘭三星有機米分送弱勢團體，友善大地環境，同時配合長照2.0政策改善偏鄉醫療，贊助宜蘭羅東聖母醫院醫療器材之更新及恆春基督教醫院大樓後續重建推動，並攜手華南銀行以「櫃買華南贏家生活卡」刷卡之公益回饋金捐助台東基督教醫院復康巴士，讓行動不便的偏鄉弱勢民眾能順利就醫。

櫃買中心長期以來投入社會公益，足見櫃買中心除提供優質服務促進資本市場發展外，更善盡企業社會責任，推動環境永續發展。櫃買中心表示，期盼透過投入公益活動能拋磚引玉，帶動更多團體共同響應，並表示未來將持續深耕社會公益，為弱勢族群開啟一扇希望之窗。