富邦證券榮獲The Asset 「台灣最佳證券經紀商」殊榮

富邦證券榮獲國際知名The Asset 財資雜誌所頒發之「台灣最佳證券經紀商」獎項(The Asset Triple A Country Awards 2018 - Best Brokerage)，展現了富邦證券精進淬鍊、多元發展並深獲各界肯定的努力成果。
近年來富邦證券積極轉型，自傳統的經紀商一步步蛻變為專業的理財顧問。以創新、多元的理財商品，結合金控資源，提供客戶豐富優質的產品；專業的理財團隊，結合前線優質業務人員，提供客戶完整的服務，協助客戶健全資產配置。2018年經紀業務表現穩居市場前三名，除了台股業務表現亮眼外，更是積極推動新種業務如ETF定期定額、雙向借券、不限用途借貸等，創造出差異化財富管理服務，幫助投資人在富邦證券的投資理財，不是僅有賺取股利、資產配置，而是達到「資產活化再升級」，幫助財富增值。
金融科技近期成為熱門顯學，而富邦證券更是早已積極發展，電子交易占比已達七成以上，居市場領先地位。富邦證券追求金融創新服務，結合大數據分析、理財機器人、定期定額ETF投資等服務元素，全面投入金融科技發展，目前已取得九項專利數為業界之最，透過各項開戶、交易平台及APP的優化，帶給客戶更優質的線上金融服務。
2018年是富邦證券豐收的一年，經營成果也獲得國內多家專業機構肯定，不但一舉榮獲今周刊財富管理評鑑「最佳財富管理券商獎」、「最佳財富增值獎」、及「最佳數位創新獎」第一名等三大獎項，並獲得財訊雙週刊財富管理大獎「最佳財富管理」、「最佳數位財富管理」、「最佳客戶推薦」及財訊金融獎「最佳金融科技券商」金質獎、「最佳券商服務」金質獎、「最佳券商形象」優質獎等肯定，眾多殊榮，顯示富邦證券善用新種業務，創造出有別於銀行的財富管理服務專業形象深植人心，成為投資人心中最佳的理財夥伴。
富邦證券傑出的經營成果，來自於對客戶的承諾；重視與客戶建立長久的關係，協助客戶在穩中求盈，為客戶的投資風險把關，才能贏得客戶的信賴。未來，仍會秉持一路走來客戶優先的信念，持續提升競爭力，成為永續經營的最佳券商!