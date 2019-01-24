富邦證券榮獲The Asset 「台灣最佳證券經紀商」殊榮

富邦證券榮獲國際知名The Asset 財資雜誌所頒發之「台灣最佳證券經紀商」獎項(The Asset Triple A Country Awards 2018 - Best Brokerage)，展現了富邦證券精進淬鍊、 多元發展並深獲各界肯定的努力成果。

近年來富邦證券積極轉型， 自傳統的經紀商一步步蛻變為專業的理財顧問。以創新、 多元的理財商品，結合金控資源，提供客戶豐富優質的產品； 專業的理財團隊，結合前線優質業務人員，提供客戶完整的服務， 協助客戶健全資產配置。2018年經紀業務表現穩居市場前三名， 除了台股業務表現亮眼外，更是積極推動新種業務如ETF定期定額 、雙向借券、不限用途借貸等，創造出差異化財富管理服務， 幫助投資人在富邦證券的投資理財，不是僅有賺取股利、資產配置， 而是達到「資產活化再升級」，幫助財富增值。

金融科技近期成為熱門顯學，而富邦證券更是早已積極發展， 電子交易占比已達七成以上，居市場領先地位。 富邦證券追求金融創新服務，結合大數據分析、理財機器人、 定期定額ETF投資等服務元素，全面投入金融科技發展， 目前已取得九項專利數為業界之最，透過各項開戶、交易平台及AP P的優化，帶給客戶更優質的線上金融服務。

2018年是富邦證券豐收的一年， 經營成果也獲得國內多家專業機構肯定， 不但一舉榮獲今周刊財富管理評鑑「最佳財富管理券商獎」、「 最佳財富增值獎」、及「最佳數位創新獎」第一名等三大獎項， 並獲得財訊雙週刊財富管理大獎「最佳財富管理」、「 最佳數位財富管理」、「最佳客戶推薦」及財訊金融獎「 最佳金融科技券商」金質獎、「最佳券商服務」金質獎、「 最佳券商形象」優質獎等肯定，眾多殊榮， 顯示富邦證券善用新種業務， 創造出有別於銀行的財富管理服務專業形象深植人心， 成為投資人心中最佳的理財夥伴。

富邦證券傑出的經營成果，來自於對客戶的承諾； 重視與客戶建立長久的關係，協助客戶在穩中求盈， 為客戶的投資風險把關，才能贏得客戶的信賴。未來， 仍會秉持一路走來客戶優先的信念，持續提升競爭力， 成為永續經營的最佳券商!