原能會擬邀網紅理科太太做直播 先聽她如何解釋戀愛生理學

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）行政院長蘇貞昌要求各部會「接地氣」，不少部會近來密集做直播、找網紅、上廣播節目宣傳政策。

屬於管制單位的原能會主委謝曉星今(24)日就指出，已跟人氣科普Youtuber「理科太太」接洽，希望找她幫忙傳遞政策與民眾互動，但目前還未獲回應。

謝曉星中午與媒體餐敘時談到，核能安全是社會大眾關切的議題，原能會應從社會各角度來思考，積極與社會大眾站在一起，嚴格把關核安、輻安問題。

他指出，為主動強化管制作為，透過即時訊息或記者會向外界說明。原能會也嘗試採用特約網紅方式，找具有理工背景的主持人與發言人一起直播，透過詢答把政策傳遞出去。

謝曉星並透露已和理科太太等網紅接洽，理科太太的背景滿適合來當原能會的網紅主持人，如果理科太太有回覆的話，就會請她幫忙。​​​

理科太太的YouTube頻道有91萬人訂閱，臉書粉絲也多達56萬人。根據官方臉書的自我介紹，她是唸醫學工程的工程師，目前住在矽谷。

當了媽媽後，生活和對於人生的看法有極大的轉變，我希望在這邊紀錄生活，分享一些想法和跟生活相關的科學給我在台灣遙遠的家人朋友們。

我是哥倫比亞大學生物醫學工程的碩士，密西根大學安納堡分校學士。我想講的是，學歷不代表一切，也不代表你應該比較相信我，很多人自學比我懂得多，只是想表達這樣而已。

接下來就透過影片來聽聽理科太太介紹的戀愛生理學，看她如何用幽默且深入淺出的方式，介紹人類談戀愛時之所以會無法自拔的生理原因。​​​而一旦結婚之後，卻不時懷疑自己當初是被鬼遮了眼......