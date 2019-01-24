擴展金控版圖、因應數位轉型趨勢　富邦金控2019年徵才計畫全面啟動

為了擴展金控版圖、因應數位轉型趨勢，富邦金控2019年徵才計 畫全面啓動，即日起至3月底開放履歷收件。 各子公司合計招募需求逾6,800人；同時展開儲備幹部(MA) 徵才計畫，招募17個組別、60位MA，招募組別創下新高， 人數也是近年新高，並首度開放大學學歷參與甄選，富邦華一銀行( 上海)與富邦財險(廈門)亦參與富邦MA徵才計畫， 希望讓更多金融人才有海外職涯歷練的機會。 富邦金控將持續與年輕的優秀新血共同打造兼具國際視野、 金融專業、數位發展及創新思維的堅強團隊。

富邦金控總經理韓蔚廷表示， 富邦金控每股稅後盈餘連續十年榮登國內金控第一， 創造了傲視同業的亮眼績效，在兩岸三地擁有最完整的金融平台， 並持續以打造幸福企業為重要目標。2018年已連續兩年入選美國 道瓊永續世界指數成分股(Dow Jones Sustainability Index)，並持續在「人才發展與培育」項目排名領先；201 8年並首度入選財星全球五百大企業， 是有志投入金融業的首選企業。富邦金控邀請年輕人一起加入， 共同打造「亞洲一流金融機構」。

富邦金控人資長陳昭如表示， 富邦金控暨各子公司今年徵才對象含括資訊科技與數位發展、 業務推廣、通路營運、經營管理、海外事業、風險精算人員、 商品設計、核保理賠等各領域專業人才； 並提供大專院校學生暑期實習機會，歡迎對數據分析、 資訊科技及產業研究領域有興趣的同學積極爭取， 為自己未來的職涯規劃加分！

富邦金控2019年MA招募甄選計畫在1月中旬於富邦人才招募網 正式公告，今年首度開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦MA甄選 ；共規劃17個組別，組別數創下新高，包括：金控（經理管理組、 投資管理組）；富邦人壽（金融科技組、經營管理組）； 台北富邦銀行（風險管理組、法人金融組、金融市場組、 金融科技組）；富邦產險（資訊科技組、經營管理組）；富邦證券（ 金融商品組、外資法人組、金融科技組、股權投資組）；富邦財險( 廈門)（金融科技組、經營管理組）；富邦華一銀行(上海)（ 海外業務組）。此外，今年富邦華一銀行與富邦財險亦共同參與富邦 MA徵才計畫，希望讓更多金融人才有海外職涯歷練的經驗， 歡迎嚮往累積國際金融經驗的優秀人才前來挑戰。

富邦MA計畫除提供遠高於一般行業新鮮人平均起薪的優渥薪資， 各組別更依據其產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖， 藉此強化金融專業知識，並透過富邦集團多元化特性，提供體育、 藝術、媒體、電商等跨產業、跨領域的整合性資源， 期待吸引具發展潛力的優質人才加入。富邦MA計畫今年預計擇優錄 取60位，預計一月下旬至3/31(日)開放履歷收件， 相關招募活動及徵才資訊，請關注「富邦金控-人才招募網-儲備幹 部MA專區」並加入Facebook「富邦MA 」粉絲團隨時掌握富邦MA招募的最新動態。

富邦金控深植永續經營精神於企業文化中，持續推動「 富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，並以品牌精神「 正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、 當責授信及正向關懷五大策略，積極培育優秀人才即為致力落實「 在地實踐」策略，透過結合金融業核心職能， 積極培育專業且創新的新興金融人才。