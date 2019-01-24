擴展金控版圖、因應數位轉型趨勢　富邦金控2019年徵才計畫全面啟動

為了擴展金控版圖、因應數位轉型趨勢，富邦金控2019年徵才計畫全面啓動，即日起至3月底開放履歷收件。各子公司合計招募需求逾6,800人；同時展開儲備幹部(MA)徵才計畫，招募17個組別、60位MA，招募組別創下新高，人數也是近年新高，並首度開放大學學歷參與甄選，富邦華一銀行(上海)與富邦財險(廈門)亦參與富邦MA徵才計畫，希望讓更多金融人才有海外職涯歷練的機會。富邦金控將持續與年輕的優秀新血共同打造兼具國際視野、金融專業、數位發展及創新思維的堅強團隊。
富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控每股稅後盈餘連續十年榮登國內金控第一，創造了傲視同業的亮眼績效，在兩岸三地擁有最完整的金融平台，並持續以打造幸福企業為重要目標。2018年已連續兩年入選美國道瓊永續世界指數成分股(Dow Jones Sustainability Index)，並持續在「人才發展與培育」項目排名領先；2018年並首度入選財星全球五百大企業，是有志投入金融業的首選企業。富邦金控邀請年輕人一起加入，共同打造「亞洲一流金融機構」。
富邦金控人資長陳昭如表示，富邦金控暨各子公司今年徵才對象含括資訊科技與數位發展、業務推廣、通路營運、經營管理、海外事業、風險精算人員、商品設計、核保理賠等各領域專業人才；並提供大專院校學生暑期實習機會，歡迎對數據分析、資訊科技及產業研究領域有興趣的同學積極爭取，為自己未來的職涯規劃加分！
富邦金控2019年MA招募甄選計畫在1月中旬於富邦人才招募網正式公告，今年首度開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦MA甄選；共規劃17個組別，組別數創下新高，包括：金控（經理管理組、投資管理組）；富邦人壽（金融科技組、經營管理組）；台北富邦銀行（風險管理組、法人金融組、金融市場組、金融科技組）；富邦產險（資訊科技組、經營管理組）；富邦證券（金融商品組、外資法人組、金融科技組、股權投資組）；富邦財險(廈門)（金融科技組、經營管理組）；富邦華一銀行(上海)（海外業務組）。此外，今年富邦華一銀行與富邦財險亦共同參與富邦MA徵才計畫，希望讓更多金融人才有海外職涯歷練的經驗，歡迎嚮往累積國際金融經驗的優秀人才前來挑戰。
富邦MA計畫除提供遠高於一般行業新鮮人平均起薪的優渥薪資，各組別更依據其產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖，藉此強化金融專業知識，並透過富邦集團多元化特性，提供體育、藝術、媒體、電商等跨產業、跨領域的整合性資源，期待吸引具發展潛力的優質人才加入。富邦MA計畫今年預計擇優錄取60位，預計一月下旬至3/31(日)開放履歷收件，相關招募活動及徵才資訊，請關注「富邦金控-人才招募網-儲備幹部MA專區」並加入Facebook「富邦MA」粉絲團隨時掌握富邦MA招募的最新動態。
富邦金控深植永續經營精神於企業文化中，持續推動「富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，並以品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，積極培育優秀人才即為致力落實「在地實踐」策略，透過結合金融業核心職能，積極培育專業且創新的新興金融人才。