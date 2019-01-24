中華電信光明燈祈福網2019生肖解析

每到農曆年前，總有大批信眾湧入寺廟點燈， 希望在新的一年討個吉利，祈求神明保佑。中華電信推出「 光明燈祈福網」線上點燈服務，蒐羅全台各地多間廟宇， 彙整各式燈種，讓你不用出門，就可點到各大廟宇的祈福燈， 輕鬆獲得神明庇佑！

最夯前五大點燈服務 祈求萬事順利光明燈位居第一

根據中華電信「光明燈祈福網」統計， 線上點燈第一名是祈求萬事順利的「光明燈」占比高達35%、 趨吉避凶的「太歲燈」位居第二，占比約30%、 而保佑財源廣進的「財利燈」排名第三，占比約20%、 希望帶來好緣份的「姻緣燈」占比約10%、祈求身體健康的「 元辰燈」占比約5%。顯示出國人最在乎的就是平安順利， 也相當重視財富、姻緣及健康的好壞。

2019年「豬猴虎蛇」等生肖最需要點「太歲燈」消災解厄

2019年犯太歲的生肖為：豬、猴、虎、蛇，建議點「太歲燈」， 保佑消災解厄、諸事大吉；家中有長輩者，可點「元辰燈」 祈求身體健康、元辰光彩；學生或有考試需求者可點「文昌燈」， 保佑考運順暢；上班族可點「財神燈」，祈求事業順利、財源廣進； 單身男女可點「姻緣燈」，祈求好姻緣；已婚者可點「和合燈」， 保佑夫妻如膠似漆、情意綿綿；如想求子，建議點「註生娘娘燈」 或「送子觀音燈」，祈求早生貴子；還有，針對家中寵物可點「 毛孩祈福燈」，讓毛孩健康可愛，愈來愈愛你。

中華電信表示，線上點燈跟民眾去廟宇現場點燈差異不大， 反而省去舟車勞頓、熬夜排隊的辛苦。2019年點燈已經開始， 歡迎信眾踴躍至「光明燈祈福網」預約點燈。