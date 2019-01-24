寒舍集團2018年【希望．愛．分享】耶誕慈善捐款活動

銀鈴輕響雪花飄飄，讓愛傳頌佳節祝福，寒舍集團自2006年起長期關注社會公益慈善，幫助弱勢團體創建美好光明未來，今年亦聯合旗下四館飯店：台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店與礁溪寒沐酒店，在歡慶繽紛佳節同時攜手合作「中華民國身心障礙者藝文推廣協會」於2018年12月1日至12月31日期間為身心障礙藝術家們獻上溫暖關懷，以【希望．愛．分享】為主軸響應慈善活動，於各館飯店內設置慈善捐款箱，誠摯地邀請來自世界各地的旅客們共同參與，以實際行動鼓勵身心障礙藝術家不畏困難的追逐圓夢。

此外，台北喜來登大飯店除延續往年捐贈The Deli烘焙坊 12月份總營收10%外，更與享譽國際的台灣品牌「知音文創」合作推出幸福音樂鈴加價購，透過消費加價購的方式募集銷售收益，盼望以拋磚引玉鼓勵賓客加入慈善行列，讓原木精工不僅傳達出動人樂音，更能喚起人與人之間溫度記憶；在各界熱烈參與之下，寒舍集團「2018年耶誕節慈善活動」共為中華民國身心障礙者藝文推廣協會募得總金額TWD300,000，由寒舍餐旅副總經理閔桂鈴代表集團捐贈，以行動參與凝聚各界愛心，守護每位身心障礙藝術家天賦才華，讓溫暖關懷為耶誕節更添恩典意義。