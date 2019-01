(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)《路透社》報導,美國多間頂尖大學,正在進行排除華為的行動,以免違反2019年國防授權法,而被刪減聯邦政府預算。

報導介紹,加利福尼亞大學柏克萊分校(University of California at Berkeley)已移除了華為的視訊會議系統,而加利福尼亞大學爾灣分校(University of California at Irvine),也拆除了中國製造的影音系統,而威斯康辛大學(University of Wisconsin)則正在重新審視其設備供應商。

另外,根據報導,聖地牙哥加利福尼亞大學(University of California at San Diego),更是在去(2018)年8月直接表示,6個月内不會再接受華為、中興等公司的資金。

《路透社》説明,在國防授權法下,接受美國聯邦政府資金援助的部門,不可以使用被列入黑名單公司的電信設備、錄影設備、以及網路設備。根據報導,華為和中興都在黑名單公司上。