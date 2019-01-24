研究：糖尿病風險與出生體重相關

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據最新研究發現，嬰兒出生體重決定成人後糖尿病風險，出生體重過輕者之糖尿病與高血壓風險較高，出生體重過重者之肥胖與糖尿病風險增高，此研究結果對於幫助民眾及早得知糖尿病風險與控制有顯著公衛意義。

台大醫院內科部教授莊立民最新肥胖與糖尿病相關研究發現，嬰幼兒體重預測糖尿病風險呈Ｕ型趨勢，出生體重過輕，長大後的高血壓、糖尿病風險較高；出生體重較重，伴隨肥胖等因素，長大後糖尿病風險較高。

當以極度糖尿病肥胖族群為研究對象時，發現糖尿病肥胖者越早解決肥胖，糖尿病緩解機會越高。這也顯示，能有效解決肥胖的治療，將會是未來控制糖尿病的趨勢。

台灣是全球第一個以國家級的規模來監測兒童糖尿病，根據1999年約300萬學童的篩選，發現6-18歲學童發生的第2型糖尿病比第1型糖尿病多6倍，當中BMI指數最高的族群中糖尿病患的比例也最高，這也顯示肥胖對於糖尿病的影響。最新國衛院的糖尿病統計發現，糖尿病學童的盛行率這十年攀升1.5倍，代表著台灣的糖尿病危機從學齡時期就已經開始。

國際間糖尿病學會與研究過去以美國、歐洲為主，但亞洲糖尿病患有其獨特性，相較白人，亞洲第2型糖尿病患者看起來不胖(BMI不高)，且年輕發病較多(30-40歲以下)；社團法人中華民國糖尿病衛教學會理事長 杜思德表示，亞洲人內臟脂肪較多，造成胰島素阻抗升高，並因胰島細胞代償功能不足，導致糖尿病的盛行率高於歐美。這也是亞洲糖尿病研究學會(AASD)成立初衷，致力於亞洲人的糖尿病學術研究與發展，多年來台灣在亞洲人糖尿病研究與衛教貢獻良多，更是AASD主要創會會員之一。

中華民國糖尿病衛教學會自1996年成立以來，在台推動各項糖尿病成就， 2019年糖尿病衛教學會已佈建269家健康促進機構，累積養成5,164位認證合格糖尿病衛教人員(醫師、護理師、營養師、藥師)，這些數字背後代表的，不只是糖尿病衛教與團隊治療的推廣成果，更是台灣糖尿病衛教前進世界的堅實後盾。從傳統以單向提供知識為主的衛教，到現在以病友為中心的全方位糖尿病自我照護，這些進展，希望能落實並提升國人對糖尿病防治的重視與成效。