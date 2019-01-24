接見友邦代表　蔡英文重申不放棄爭取國際空間

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）總統蔡英文今（24）日上午接見「友邦駐紐約聯合國常任代表及副常任代表訪問團」，除了感謝友邦在聯合國協助台灣爭取國際參與，也期待彼此關係越來越密切。

蔡英文表示，台灣要走向世界，友邦是我國與國際的重要連結。這兩年多來，台灣不斷加強與友邦交流合作，她也率團訪問了馬紹爾群島、吐瓦魯、以及史瓦帝尼等訪賓所屬國家。

蔡歡迎訪賓多了解台灣政治、經濟及民主發展最新情形，以及我國在推動綠能科技、永續發展的經驗，發掘更多合作機會。她也再次強調，台灣不會放棄持續爭取國際空間，也絕對有能力為世界做出更多貢獻。

總統進一步說明，許多議題像是永續發展、全球衛生安全、甚至飛安，都需要世界各國一起努力。全球要打造一個健全的合作網絡，台灣不該被排除在外。台灣十分樂意與友邦一同推動綠能產業、醫療、農技、或是韌性城市等發展。

訪團成員包括史瓦帝尼駐聯合國代表團常任代表馬蘇庫·莫路西（Melusi Martin Masuku）大使伉儷、吉里巴斯駐聯合國代表團副常任代表塔瓦帝·涂卡布（Tukabu Tauati）、馬紹爾群島駐聯合國代表團副常任代表芭柯-瑪娜瑟·黛博拉（Deborah Barker-Manase）及吐瓦魯駐聯合國代表團副常任代表戴法碩（Fakasoa Tealei）等。