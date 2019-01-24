魯比歐籲企業勿屈服中國　應攜手協助台灣

(台灣英文新聞 吳東文/台北報導)美國參議員魯比歐再度發文挺台灣！

魯比歐在推特上寫道，中國試圖霸淩Apple、Nike等公司，來讓台灣從地圖上消失。

但魯比歐強調，這些公司不應該屈服於中國的壓迫，而應與美國政府合作，尋求因應方式。

Chinese government trying to bully dozens of companies, including Apple and Nike, to erase Taiwan off the map. These companies shouldn’t give in to Chinese coercion and instead should work with US government to respond together. https://t.co/OkgYqQYBFW — Marco Rubio (@marcorubio) January 22, 2019

美國國會議員近日還有非常多挺台灣的動作。

《中央社》24日發佈專電報導，指出美國衆院在小幅度修正後，無異議通過了支持台灣重返世衛組織的法案（編號H.R.353），並將送交參院。不過，在台灣時間2019年1月23日上午11點截稿前，《台灣英文新聞》記者發現美國國會網站，似乎尚未更新該法案狀態，也未提供修改後法案全文資訊。

因此，我們以美國國會網站提供的修正前版本法案（編號H.R.237），向讀者介紹法案概要及精神。

法案提到，台灣持續提供資金和技術協助，堪稱全球衛生貢獻者的典範，也在2014年伊波拉病毒，在西非爆發時，供應10萬套防護設備，並與美國合作，訓練登革熱、滋卡等疾病的專家。

法案回顧，自蔡英文總統上任後，中國對台灣的打壓，便開始不斷升級，甚至不讓台灣參與世界衛生大會。

因此，法案規定美國國務院，必須提出方針，來協助台灣得到世界衛生大會觀察員身份。

除了支持台灣返回世界衛生大會外，美國國會最近還有其他值得注意的挺台行動。

美國前國防官員包士可（Joseph Bosco），在美國《國會山莊報》上撰寫時評，呼籲美國國會邀請台灣總統蔡英文，前往美國國會發表演説，以展現美國對台灣的支持。

時評寫道，近日中國對台灣的威脅，日益升高。對此，美國國會也加強活動，予以制衡，例如頒佈了台灣旅行法，允許台美雙方所有政府層級官員，進行互訪。

此外，時評回顧，川普還簽署了亞洲再保證倡議法（Asia Reassurance Initiative Act），讓美國政府能夠加強對台灣的軍售，並再度呼籲台美高層互訪。

時評認為，現在正是美國國會和川普，實踐台灣旅行法及亞洲再保證倡議法精神，終結台灣外交孤立，並加強民主安全的最好時機。文章建議，美國國會可以邀請蔡英文，在美國國會發表演説，給予她和台灣人民應得的尊嚴和榮耀。

不過，時評指出，此計劃需要美國國會和川普緊密合作，因為美國政府才能發給蔡英文簽證。另外，若蔡英文真赴美國會發表演説，卻無法與川普見面，則會顯得相當奇怪。這段話顯示，包士可認為，美國應該邀請蔡英文至國會演説，並與川普見面。

文章最後，包士可呼籲，美國必須做出正義（right）的行為，例如支持台灣領袖和民衆，並給予其榮耀，而不該有一絲遲疑。