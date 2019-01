魯比歐籲企業勿屈服中國　應攜手協助台灣

(台灣英文新聞 吳東文/台北報導)美國參議員魯比歐再度發文挺台灣!

魯比歐在推特上寫道,中國試圖霸淩Apple、Nike等公司,來讓台灣從地圖上消失。

但魯比歐強調,這些公司不應該屈服於中國的壓迫,而應與美國政府合作,尋求因應方式。

Chinese government trying to bully dozens of companies, including Apple and Nike, to erase Taiwan off the map. These companies shouldn’t give in to Chinese coercion and instead should work with US government to respond together. https://t.co/OkgYqQYBFW