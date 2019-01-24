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〈時評〉台商未何不能有台獨主張

By 李平華,台灣英文新聞－時評
2019/01/24 18:19

台北市長柯文哲

(來源 中央社)

台北市長柯文哲說，「一邊喊獨立一邊在大陸做生意，最討厭這種人。」其實，柯文哲應該說的是，「一邊喊兩岸一家親，一邊又不放棄武力犯台，最討厭那種人。」現在的柯文哲，只求附和中國的說法，恐怕將會讓他自己變成被討厭的人。

中國為了統一台灣，不惜打造統一戰線，除了拉攏台灣政壇上的親中人士外，長期以來，更是努力貫徹「以商圍政」、「以商逼政」的戰略，要迫使台灣接受對岸的政治主張。

因此，在戰術上，中共會逼迫一些台灣企業不斷表態，例如，85度C在被冠上「台獨咖啡」、吳寶春被貼上「台獨麵包」，中國網友隨即發動攻勢、紛紛抵制，就連官方單位也開始登門訪查，許多台資企業就是在諸如此類手法下，不得已在政治上表態，發表像是力挺92共識的論調。

政治和經濟本來不應該混為一談，但實際上往往不可能達到，因此，大到國與國之間，小到一國之內，政治往往凌駕於經濟之上。為了達到商業上的利益，許多企業只能向政治低頭，選擇不去得罪當地政府或國家，才會經常被譏稱是「商人無祖國」，意指商人只將市場當成祖國。

相反地，一位商人若能真正愛自己的國家，甚至把海外賺到的錢，回饋到祖國身上，那應該得到多數人的稱讚，何況現在中共想方設法，只想吸引台灣人到當地投資，壯大中國、淘空台灣。

如今，看在柯文哲眼裡，卻完全不是這麼一回事，反倒是認為想賺中國的錢，就不應該有台獨的思維，這無疑是要台灣商人放棄自我的政治主張，甚至是對台灣主權的看法，這種論述正是附合中國的說法與做法。

台商可以有自己的政治主張，如同柯文哲也可侃侃而談兩岸一家親，沒有人可以限制，也沒有誰可以去討厭誰。

（作者李平華，資深媒體人）
台獨
柯文哲

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