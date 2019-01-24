國寶級噶瑪蘭族巫師Ibay過世 享壽94歲

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）花蓮豐濱鄉新社部落國寶級的噶瑪蘭族女巫師Ibay（潘烏吉），今(24)日清晨在睡夢中安祥往生。

《自由》報導，高齡94歲的Ibay阿嬤，身體一直相當硬朗，突然離世，令人唏噓。

報導引述新社部落紀錄片導演Bauki Angaw（潘朝成）說，家屬今天先以傳統儀式進行祭拜，也考慮要以噶瑪蘭族傳統儀式舉辦喪禮，告別式日期目前尚未確定。

Bauki Angaw說，Ibay阿嬤是噶瑪蘭族傳統文化智慧的結晶與重要傳承人，長期都在新社香蕉絲工坊編織傳統的香蕉絲布。本月6日部落土地整地，Ibay阿嬤還來幫忙，以傳統儀式為土地祝禱祈福。

Ibay（潘烏吉）14歲就被祖母選中擔任巫師，替部落族人祈福、攘災、治病，她擅長編織噶瑪蘭族人傳統的「香蕉絲布」，同時也是新社噶瑪蘭香蕉絲工坊的資深老師。

生前信仰天主教，但同時又是部落的巫師，雖然兩者有所衝突，但阿嬤仍然堅持傳統沒有放棄。去(2018)年10月6日撒奇萊雅族在花蓮市撒固兒部落舉辦火神祭，與撒奇萊雅族共同抗清、慘遭鎮壓的噶瑪蘭族人，也來參加，Ibay阿嬤也一起到現場祭拜祖靈。

根據原民會官網介紹，1990年代初期，新社部落裡只有Abi（朱阿比）、Ibay(潘烏吉)兩位老藝師，嘗試從織作中尋找式微的技藝；秉著自小對織布的熱愛，兩位老人家堅持用雙手補綴起傳統與未來間的斷裂。接著住在Abi家前的表妹Ayok（潘阿玉）也加入編織行列；Ibay的妹妹Abas（潘天利）和喜歡蒔花弄草的朱阿菊後來陸續加入其中。

Bauki Angaw說，新社部落目前至少仍有5位巫師，包括70歲的潘秀蘭阿嬤、潘阿玉、朱阿菊、潘天利、潘那文等等。Ibay阿嬤的離開，代表部落的晚輩更要扛起部落文化傳承的責任。

傳統文化智慧的結晶與重要傳承人-ibay(潘烏吉) (圖: Lala Ban 新社香蕉絲工坊)