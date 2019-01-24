逾40萬老年人吞嚥困難　醫：改變調理方式　進食無負擔

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）去（2018）年台灣正式宣告邁入「高齡社會」，長照已成為不可忽視的議題。國健署數據顯示，65歲以上老年人口中，有12.8%、逾40萬的老年人口有吞嚥困難的狀況，連生活中「吃飯、喝水」等小事也成為病痛的來源，但由於初期症狀不明顯，民眾往往因此忽略異狀。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會副理事長王亭貴醫師表示，多數民眾對於吞嚥困難的認知度低，若無積極介入處理，可能導致患者在喝水、進餐時因嗆咳引發吸入性肺炎，嚴重時甚至危及性命。王亭貴醫師說：「吞嚥困難的認知程度低造成就診率低，這是目前面臨的最大問題。但只要即時介入，透過適當的復健方式，可很大改善此一狀況。」

「正常吞嚥共分為四個階段，許多的年長者吞嚥障礙發生在『口腔準備期』及『口腔期』。」王亭貴醫師進一步說明，「口腔準備期是透過咀嚼能力，將入口的食物變成食團。口腔期則是利用舌頭將食團往後推送，以利後續吞嚥。」主因老化時常伴隨牙齒脫落、咀嚼能力退化、唾液分泌減少、喉頭軟組織鬆弛等生理現象，咀嚼吞嚥困難患者因咀嚼能力退化，食物常常殘留於口腔，或進一步落入氣管引發嗆咳。針對上述狀況，王亭貴醫師表示，只要改變食物的稠度與質地，將食物變成食團，即可幫助長者順利吞嚥，並避免嗆咳風險。

中華民國語言治療師公會全國聯合會副秘書長王雪珮表示，在咀嚼吞嚥困難的飲食照護上，「吞嚥復健」與「改善進食狀況」最為關鍵。除了控制每餐進食時間小於1小時外，為了改善食物難以吞嚥的狀況，必須注意進食姿勢、食團大小與食物質地，同時保留食物原有風味，進而提升長輩食慾，確保每日能攝取足夠的營養。

為了讓長輩吞得更好、更安全，食物的「均質」、「穩定」最重要。王雪珮建議應適當「增加滑順度」、「增加凝聚性」，幫助患者順利、安全進食。部分照護者運用廚房常見的太白粉、番薯粉當作增稠劑勾芡，但王雪珮提醒，太白粉需在食物加熱過程使用，冷卻後容易結塊，反而不利於吞嚥。市面上已有針對吞嚥困難需求開發的商業配方，不僅無色無味、不受冷熱溫度影響，也可在不改變食物外觀及風味的前提下，顧及食團的軟嫩度及黏稠度，提供照護者多方選擇參考。