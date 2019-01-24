委內瑞拉變天！委國總統宣布與美國斷交

（台灣英文新聞／洪晨芳 綜合外電報導）委內瑞拉獨裁總統馬杜洛今（24）日稍早宣布與美國斷交，並要求派駐當地的美國外交官在72 小時之內出境，原因只因為美國總統川普，對委內瑞拉在野黨領袖──國民大會主席瓜伊多（Juan Guaido）宣誓就任臨時總統表示支持。

根據《CNN》報導，委內瑞拉街頭近日爆發大規模反政府示威抗議，要求獨裁總統馬杜洛下台，但馬杜洛卻派出史上最大規模的武力，來鎮壓示威民眾。

瓜伊多在23日臨時選舉後，自行宣布當選並就任，民眾歡欣鼓舞，但馬杜洛卻氣得直跳腳。

瓜伊多表示他將暫時接掌國家行政權力，並再擇期舉行正式總統大選，另外也譴責二度出任委國總統的馬杜洛無正當性，並非是根據民意而產生的總統。

根據《法新社》報導，繼美國之後，巴西，哥倫比亞，秘魯及加拿大都承認瓜伊多出任委國臨時總統，但墨西卻表示將繼續支持馬杜洛政權。

川普在一項聲明中向馬杜洛喊話，表示美國會不計一切代價，傾經濟和外交的全力，來維護委內瑞拉的民主和自由。

另外，我國外交部也針對當前局勢動盪的委國示威抗議一事表示，政府已於第一時間透過駐哥倫比亞代表處關心旅委台商及國人，目前人員均安，也將持續密切注意委國情勢發展，並建議國人暫時避免前往，倘確有需要赴委，則請隨時提高警覺，避免前往人潮聚集處並隨時注意自身安全。