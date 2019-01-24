投資價值提升　本土「台灣永續價值指數」登上國際版

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由臺北大學與台灣永續能源研究基金會攜手合作建構本土「台灣永續價值指數」(Taiwan Sustainability Index, TWNSI)昨(23)日在新北市的新光人壽新板大樓宣佈，1月19日已在德國指數公司Solactive平台的計算與協助之下同時在Reuters與Bloomberg正式上線。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞時表示，社會責任投資(Social Responsible Investment, SRI)與重視企業ESG績效已是全球趨勢，至2016年底全球投入約22.8兆美元，其中歐洲占52.6%、美國占38.1%、日本約2.1%，台灣目前尚處起步階段占約不到萬分之一，還有很大的成長空間。

國立臺北大學李承嘉校長表示，由臺北大學與台灣永續能源研究基金會攜手合作建構本土「台灣永續價值指數」本(1)月19日在德國指數公司Solactive平台的協助下於Reuters與Bloomberg正式上線，彰顯該校商學院長期投注在企業永續教學與研究特色的努力，相信更能對台灣金融市場發揮創新與正面的社會影響力。

近年來社會責任投資(SRI)已成為全球機構投資人關注的重要主流趨勢，投資SRI的資產規模約達全球總基金資產規模的25%。身為TWNSI編製團隊主責成員的臺北大學商學院企業永續研究中心詹場主任表示，亞洲國家除日本以外SRI僅占全球0.2%，重視社會責任投資是台灣社會努力的目標，也顯見SRI代表著未來金融市場的商機。

詹主任還說，TWNSI從永續面相篩選成分股，有效降低投資風險且增加投資報酬率；TWNSI目前40個成分股佔整體市場比重高達46.34%，前14名支成分股皆曾在過去三年內入選TCSA十大永續典範企業。詹主任說，台灣四大基金投資台股推估社會責任投資約新台幣兆元以上規模，未來將有5至10倍的成長空間。

以下為TWNSI前1/3(前14檔)成分股：

註：前14家公司皆入選2017或2018年TCSA之十大永續典範企業) (2019年 1月23日)