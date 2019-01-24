移民署籲逾期居留人口快投案！ 回家團圓好過年

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）你身邊有外國籍或大陸地區的親友逾期滯留在臺灣嗎？過年佳節將近，讓我們一起協助這些逾期停(居)留的外來人口趕快平安返鄉與家人團圓。移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案宣導期間(1月1日至1月31日)自行到案的逾期停(居)留外來人口，也可以享有免收容、繳最低逾期罰鍰新臺幣2千元，以及減免管制來臺期間的優惠待遇。

根據統計，目前自行到案的逾期停(居)留外來人口超過2300人，與去年同期相比增加了1.5倍。由此可見，專案的優惠待遇，加上年節將近，許多想家的逾期停(居)留外來人口自行到案。

移民署表示「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」將從今年2月1日起至6月30日止實施，除「自行到案」者，「從寬」論處外，「查獲到案」者，將「從重」論處，包含收容、最高逾期罰鍰1萬元、從重計算管制來臺期間。

專案結束後，除了從重論處，還會提高逾期罰鍰且延長管制來臺的期間。

移民署將對非法雇主以及仲介， 採取嚴厲手段加強取締，並將依法追究其法律責任，且使其支付當事人相關返國旅費。

署長邱豐光並呼籲，國人或新住民切勿非法收留該越南籍觀光脫團者，以免成為共犯，承擔刑責。

移民署也公佈2支免付費專線，鼓勵民眾與自行到案、踴躍檢舉與投案。

「免付費自行到案/ 檢舉非法雇主、仲介」專線：0800-024-881

「防制人口販運專線」：（02）2388-0395