獨裁殺人凶手不是民族偉人！政治受難者團體力挺鄭麗君

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）你課本上的民族偉人，也是全台20萬人受到政治迫害或殺害的兇手！文化部長鄭麗君周二遭到不滿去蔣化政策的資深藝人鄭惠中掌摑，事件發生後引發朝野政黨及輿論熱議，政治受難者團體今（24）日到立法院召開記者會力挺鄭麗君，並嚴厲譴責暴力行為。

掌摑事件也帶出民眾對轉型正義的關注。蘋果報導，政治受難者團體先發表四點聲明，感謝鄭麗君長期推動轉型正義，其次是中正紀念堂與全國公共空間威權象徵的處置，都是《促進轉型正義條例》明文規定的職責，第三是譴責國民黨立委在立院上會期在司法法制委員會內，對促轉會進行一連串無理杯葛，最後則是鼓勵投身轉型正義的朋友們，轉型正義更是刻不容緩，政治受難者團體會做為轉型正義的後盾。

台灣戒嚴時代政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕表示，威權統治解體之後要轉型民主，必要的工作就是要轉型正義。政治受難者團體們要聲援、鼓勵鄭麗君以及促轉會的工作夥伴，因為這些人在暴力威脅下還是持續戰戰兢兢的推動工作。

台灣二二八關懷協會理事長潘信行表示，看到鄭麗君被掌摑，當時的感受是那一巴掌好像打在自己身上，70幾年過去，竟然還有黨國餘孽來打他一巴掌。

台北市公益關懷協會理事長林黎彩說，他們過去一直在追求真相，但沒想到台灣已經施行民主這麼久，還有人要崇拜殺人凶手蔣介石。

五十年代白色恐怖案件營反促進協會理事長藍云若批評，這一巴掌傷害了台灣人的心，鄭惠中會有這樣錯誤的理解，都是國民黨威權黨國教育的蒙蔽，才會認為蔣介石是民族偉人，中正紀念堂一定要趕快轉型，否則世界觀光客先看到自由廣場，走進卻看到蔣介石的大銅像，這會讓人產生蔣介石推動民主自由的錯覺。